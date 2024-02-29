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Malatya Elazığ yolunda kaza 3 yaralı

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Malatya Elazığ karayolunda kaza meydana geldi. Yaralıların bulunduğu bildirilen kazaya Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından müdahale edildi. İtfaiye ekipleri yaralı bulunan 3 vatandaşı sağlık ekiplerine teslim etti. Meydana gelen kazanın maddi hasarının da bulunduğu bildirildi.

Malatya Elazığ yolunda kaza 3 yaralı mask
Malatya Elazığ yolunda kaza 3 yaralı
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Malatya Elazığ karayolunda kaza meydana geldi. Yaralıların bulunduğu bildirilen kazaya Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından müdahale edildi. İtfaiye ekipleri yaralı bulunan 3 vatandaşı sağlık ekiplerine teslim etti. Meydana gelen kazanın maddi hasarının da bulunduğu bildirildi.

Malatya Elazığ yolunda kaza 3 yaralı

Malatya Elazığ karayolunda meydana gelen kazada 3 vatandaşın yaralandığı, kaza sonucunda maddi hasarın da oluştuğu belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya Elazığ yolunda kaza 3 yaralı

Kaynak: BÜLTEN
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29 Şub 2024 - 10:04 Malatya- Asayiş

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