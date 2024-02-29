29 Şub 2024 - 10:04 - Asayiş

Malatya Elazığ yolunda kaza 3 yaralı

Malatya Elazığ karayolunda kaza meydana geldi. Yaralıların bulunduğu bildirilen kazaya Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından müdahale edildi. İtfaiye ekipleri yaralı bulunan 3 vatandaşı sağlık ekiplerine teslim etti. Meydana gelen kazanın maddi hasarının da bulunduğu bildirildi.