Malatya Elazığ yolunda kaza 3 yaralı

Malatya Elazığ karayolunda kaza meydana geldi. Yaralıların bulunduğu bildirilen kazaya Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından müdahale edildi. İtfaiye ekipleri yaralı bulunan 3 vatandaşı sağlık ekiplerine teslim etti. Meydana gelen kazanın maddi hasarının da bulunduğu bildirildi.
Malatya Elazığ karayolunda meydana gelen kazada 3 vatandaşın yaralandığı, kaza sonucunda maddi hasarın da oluştuğu belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.