Malatya’da bahar havaları

Meteoroloji Müdürlüğü, “Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” açıklamalarında bulundu.
Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının bugün şu şekilde olması bekleniyor:
“Merkez: Az bulutlu ve açık 14 derece,
Akçadağ: Az bulutlu ve açık 14 derece,
Arapgir: Az bulutlu ve açık 12 derece,
Arguvan: Az bulutlu ve açık 10 derece,
Battalgazi: Az bulutlu ve açık 14 derece,
Darende: Az bulutlu ve açık 15 derece,
Doğanşehir: Az bulutlu ve açık 13 derece,
Doğanyol: Az bulutlu ve açık 14 derece,
Hekimhan: Az bulutlu ve açık 13 derece,
Kale: Az bulutlu ve açık 14 derece,
Kuluncak: Az bulutlu ve açık 14 derece,
Pütürge: Az bulutlu ve açık 12 derece,
Yazıhan: Az bulutlu ve açık 14 derece,
Yeşilyurt: Az bulutlu ve açık 14 derece”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.