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Malatya’da bahar havaları

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Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık olarak geçmesi; gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerinde seyredeceği, rüzgârın güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edildi.

Malatya’da bahar havaları mask
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Meteoroloji Müdürlüğü, “Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” açıklamalarında bulundu.

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının bugün şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Az bulutlu ve açık 14 derece,

Akçadağ: Az bulutlu ve açık 14 derece,

Arapgir: Az bulutlu ve açık 12 derece,

Arguvan: Az bulutlu ve açık 10 derece,

Battalgazi: Az bulutlu ve açık 14 derece,

Darende: Az bulutlu ve açık 15 derece,

Doğanşehir: Az bulutlu ve açık 13 derece,

Doğanyol: Az bulutlu ve açık 14 derece,

Hekimhan: Az bulutlu ve açık 13 derece,

Kale: Az bulutlu ve açık 14 derece,

Kuluncak: Az bulutlu ve açık 14 derece,

Pütürge: Az bulutlu ve açık 12 derece,

Yazıhan: Az bulutlu ve açık 14 derece,

Yeşilyurt: Az bulutlu ve açık 14 derece”

 

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29 Şub 2024 - 09:56 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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