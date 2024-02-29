29 Şub 2024 - 01:30- Asayiş G:

Malatya'da otomobil ters döndü

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Malatya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil kaza yaparak ters döndü.

Malatya'da otomobil ters döndü mask
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Malatya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil kaza yaparak ters döndü.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Turgut Özal Bulvarı üzerinde seyir halinde olan 07 FKL 72 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Malatya'da otomobil ters döndü

Ters dönen araçtan çıkarılan İ.E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 
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29 Şub 2024 - 01:30 Malatya- Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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