İlk sırada Suriyeliler, ikinci sırada Türkler var

Bütün ülkeler belli koşullarda yabancılara vatandaşlık hakkı verirken bu noktada güvenlik, ülkeye katkı ve çeşitli amaçlar önem arz ediyor. Peki, yabancıların çoğunlukta olduğu bilinen Almanya’nın en çok vatandaşlık verdiği ülkeler hangileri?

Vatandaşlık verme konusu oldukça çeşitli sebep veya amaçları içeriyor. Bazı ülkeler ise gereksinim duydukları iş gücü nedeniyle başka ülkelerden yabancı yatırımcı ve işçi alıyor. Burada da vatandaşlık verme konusu devreye giriyor.

Peki, yabancıların çoğunlukta olduğu bilinen Almanya’nın en çok vatandaşlık verdiği ülkeler hangileri? İşte cevabı…

İŞTE O LİSTE

Statista verilerine göre, Almanya’nın en çok vatandaşlık verdiği ülke 80.920 ile Suriye.

İkinci sırada 71.075 ile Türkiye

Üçüncü sırada 33.055 ile İngiltere

Dördüncü sırada 29.995 ile Romanya

Beşinci sırada 28.285 ile Polonya

Altıncı sırada 24.730 ile Irak

Yedinci sırada 22.155 ile İtalya

Sekizinci sırada 19.660 ile İran var.