- Yaşam

İlk sırada Suriyeliler, ikinci sırada Türkler var

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Bütün ülkeler belli koşullarda yabancılara vatandaşlık hakkı verirken bu noktada güvenlik, ülkeye katkı ve çeşitli amaçlar önem arz ediyor. Peki, yabancıların çoğunlukta olduğu bilinen Almanya’nın en çok vatandaşlık verdiği ülkeler hangileri?

İlk sırada Suriyeliler, ikinci sırada Türkler var mask
İlk sırada Suriyeliler, ikinci sırada Türkler var
İlk sırada Suriyeliler, ikinci sırada Türkler var
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Bütün ülkeler belli koşullarda yabancılara vatandaşlık hakkı verirken bu noktada güvenlik, ülkeye katkı ve çeşitli amaçlar önem arz ediyor. Peki, yabancıların çoğunlukta olduğu bilinen Almanya’nın en çok vatandaşlık verdiği ülkeler hangileri?

İlk sırada Suriyeliler, ikinci sırada Türkler var

Vatandaşlık verme konusu oldukça çeşitli sebep veya amaçları içeriyor. Bazı ülkeler ise gereksinim duydukları iş gücü nedeniyle başka ülkelerden yabancı yatırımcı ve işçi alıyor. Burada da vatandaşlık verme konusu devreye giriyor.

İlk sırada Suriyeliler, ikinci sırada Türkler var

Peki, yabancıların çoğunlukta olduğu bilinen Almanya’nın en çok vatandaşlık verdiği ülkeler hangileri? İşte cevabı…

İlk sırada Suriyeliler, ikinci sırada Türkler var

İŞTE O LİSTE

Statista verilerine göre, Almanya’nın en çok vatandaşlık verdiği ülke 80.920 ile Suriye.
İkinci sırada 71.075 ile Türkiye
Üçüncü sırada 33.055 ile İngiltere
Dördüncü sırada 29.995 ile Romanya
Beşinci sırada 28.285 ile Polonya
Altıncı sırada 24.730 ile Irak
Yedinci sırada 22.155 ile İtalya
Sekizinci sırada 19.660 ile İran var.

İlk sırada Suriyeliler, ikinci sırada Türkler var

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29 Şub 2024 - 00:40 - Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

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