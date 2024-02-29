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Alanyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Alanyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı mask
Alanyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
Alanyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Alanyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Tekke gözetiminde bu akşam yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra 3 grup halinde koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yapan futbolcular antrenmanı dar alanda turnuva maçlarıyla tamamladı.

Alanyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Öte yandan antrenman öncesinde Loide Augusto’nun doğum günü kutlaması yapıldı.
Alanyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Alanyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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29 Şub 2024 - 00:35 - Spor

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