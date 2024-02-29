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Tartışma anında kazara kendini bıçakladı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kadın, tartıştığı erkek arkadaşına sitem ettiği sırada yaşanan bir kaza sonucu kendini bıçakladı.

Tartışma anında kazara kendini bıçakladı mask
Tartışma anında kazara kendini bıçakladı
Tartışma anında kazara kendini bıçakladı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kadın, tartıştığı erkek arkadaşına sitem ettiği sırada yaşanan bir kaza sonucu kendini bıçakladı.

Tartışma anında kazara kendini bıçakladı

Yenişehir Mahallesi Demiralay Sokak'taki 4 katlı bir binanın 2. katında meydana gelen olayda, S.T. adlı kadın ile erkek arkadaşı V.A. arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın devamında sitem eden S.T., elindeki bıçakla kazara kendini sağ bacağından yaraladı.

Tartışma anında kazara kendini bıçakladı

Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan S.T., Kocaeli Şehir Hastanesine götürüldü. Kadının polise verdiği ifadede, olayın kazara gerçekleştiğini belirttiği öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, kadının sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.

Tartışma anında kazara kendini bıçakladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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29 Şub 2024 - 00:23 - Gündem

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