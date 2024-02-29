Tartışma anında kazara kendini bıçakladı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kadın, tartıştığı erkek arkadaşına sitem ettiği sırada yaşanan bir kaza sonucu kendini bıçakladı.

Yenişehir Mahallesi Demiralay Sokak'taki 4 katlı bir binanın 2. katında meydana gelen olayda, S.T. adlı kadın ile erkek arkadaşı V.A. arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın devamında sitem eden S.T., elindeki bıçakla kazara kendini sağ bacağından yaraladı.

Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan S.T., Kocaeli Şehir Hastanesine götürüldü. Kadının polise verdiği ifadede, olayın kazara gerçekleştiğini belirttiği öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, kadının sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı