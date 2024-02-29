Aile içi tartışma kanlı bitti: Şahıs kazara kendini yaraladı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, ailesiyle yaşadığı tartışma sonrası silahla yaralanan bir şahıs olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Talat Paşa Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi'nde meydana gelen olayda, K.Ö. (43) isimli şahıs, ailesiyle yaşadığı tartışma sırasında elindeki silahın kazara ateş alması sonucu bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ederken, hastaneye sevk edilen K.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Aile içi tartışmaların silahla sonuçlanmasının önüne geçilmesi için çalışmaların sürdüğü vurgulandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.