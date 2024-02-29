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Aile içi tartışma kanlı bitti: Şahıs kazara kendini yaraladı

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, ailesiyle yaşadığı tartışma sonrası silahla yaralanan bir şahıs olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Aile içi tartışma kanlı bitti: Şahıs kazara kendini yaraladı mask
Aile içi tartışma kanlı bitti: Şahıs kazara kendini yaraladı
Aile içi tartışma kanlı bitti: Şahıs kazara kendini yaraladı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, ailesiyle yaşadığı tartışma sonrası silahla yaralanan bir şahıs olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Aile içi tartışma kanlı bitti: Şahıs kazara kendini yaraladı

Talat Paşa Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi'nde meydana gelen olayda, K.Ö. (43) isimli şahıs, ailesiyle yaşadığı tartışma sırasında elindeki silahın kazara ateş alması sonucu bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aile içi tartışma kanlı bitti: Şahıs kazara kendini yaraladı

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ederken, hastaneye sevk edilen K.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Aile içi tartışmaların silahla sonuçlanmasının önüne geçilmesi için çalışmaların sürdüğü vurgulandı.

Aile içi tartışma kanlı bitti: Şahıs kazara kendini yaraladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Kayseri, Kocasinan, Aile, tartışma, yaralı, soruşturma

29 Şub 2024 - 00:16 - Gündem

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