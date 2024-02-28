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Bugün Malatya’da neler oldu?

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Malatya’da bugün neler oldu? 28 Şubat 2024’te hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Bugün Malatya’da neler oldu? mask
Bugün Malatya’da neler oldu?
Bugün Malatya’da neler oldu?
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Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Malatyalılar çok şikayetçi İşte Malatya’nın CİMER puanı

CİMER eğitim seminerinde konuşan ve 2023 yılı içerisinde Malatya’dan CİMER’e 283 bin 33 başvuru yapıldığını belirten CİMER Eğitim Uzmanı Hatice Demirci, CİMER’den memnuniyet istatistiklerini de açıkladı. Demirci, “2023 yılında 5 üzerinden yapılan Malatya ili memnuniyet puanının 2.4 olduğunu görmekteyiz” dedi.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19391491/malatyalilar-cok-sikayetci-iste-malatyanin-cimer-puani

Bugün Malatya’da neler oldu?


Malatya’da facia gibi bir kaza haberi daha! Sürücü ağır yaralandı

Malatya’da sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği kamyonet trambüs direğine çarptı. Feci kazada sürücü ağır yaralandı. Malatya’da sabah 06.45 sıralarında Buhara Bulvarı Malatya Park AVM arkasında yaşanan kazada Ş.D. yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki trambüs direğine çarptı.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19388241/malatyada-facia-gibi-bir-kaza-haberi-daha-surucu-agir-yaralandi

Bugün Malatya’da neler oldu?


Yıkım mahallesi Bostanbaşı’nda belirsizlik sürüyor

Geçtiğimiz yıl meydana gelen 6 Şubat 2023 depremlerinde Malatya’da en büyük hasar alan mahallelerin başında gelen Bostanbaşı Mahallesi’nde yıkımlar sürüyor. Yeni ve 13-15 katlı lüks yapıların bulunduğu Bostanbaşı Mahallesi’nde birçok bina ağır hasar ve orta hasar aldı. Yeni yapılardan oluşan mahallenin büyük yıkım alması ise pek çok tartışmayı beraberinde getirdi.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/foto/19392088/yikim-mahallesi-bostanbasinda-belirsizlik-suruyor

Bugün Malatya’da neler oldu?


Yeni Malatyaspor'da belirsizlik devam ediyor Taraftarlar endişeli

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşanan olumsuz etkilerin devam ettiği bir dönemde, Yeni Malatyaspor'un ligden çekilme talebiyle gündeme gelmesi taraftarları derin bir endişeye sürüklüyor. 2024-2025 sezonuna dair herhangi bir açıklama veya gelişme olmaması, taraftarların endişesini arttırıyor.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19392875/yeni-malatyasporda-belirsizlik-devam-ediyor-taraftarlar-endiseli

Bugün Malatya’da neler oldu?


Malatya’da depremin izleri Yıkılan binaların boş araziye bıraktığı manzara

Malatya’da sokak sokak gezerek depremin izlerini kayıt altına almaya, gelecek nesillere bugünlerden ders çıkarmaları için yıkımın boyutunu objektifler aracılığı ile fotoğraflayıp paylaşmaya devam ediyoruz. Bu defa ki adresimiz Yeşilyurt ilçesine bağlı İlyas Mahallesi…
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/foto/19393404/malatyada-depremin-izleri-yikilan-binalarin-bos-araziye-biraktigi-manzara

Bugün Malatya’da neler oldu?


Malatya’da o projeler 2024 yatırım programına alındı

Malatya AK Parti Milletvekili Abdurrahman Babacan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Malatya’nın sosyal ve psikolojik durumunu da konuşarak yapılacak yatırımlar ile ilgili istişarelerde bulundu. Babacan, “Biliyoruz ki insanların psikolojisi, şehrin toparlanmasında temel aşama” dedi.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19393551/malatyada-o-projeler-2024-yatirim-programina-alindi


Belediye Başkanları ne kadar maaş alıyor?

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde 30 büyükşehir belediyesi, 51 il belediyesi, 922 ilçe belediyesi başkanlıkları ile 50 bin 508 muhtarlık için seçim yapılacak. Peki, Belediye Başkanları ne kadar maaş alacak? Özlük hakları ve maaşları merak ediliyor.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19393824/belediye-baskanlari-ne-kadar-maas-aliyor

Bugün Malatya’da neler oldu?


Malatya'da bor madeni var mı?

Yeryüzünde toprak, kayalar ve suda yaygın olarak bulunan bir element olan bor, en çok Türkiye’de üretiliyor. Peki, bor nerelerde çıkarılıyor, Malatya’da bor rezervi var mı?
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19395421/malatyada-bor-madeni-var-mi

Bugün Malatya’da neler oldu?


Çöşnük Fayı kırıldı: İşte kanıtı

Emekli Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Önal, 6 Şubat’ta Malatya Çöşnük Fayı’nın kırıldığına yönelik kanıt nitelikte olan bazı fotoğraflar ve bilgiler paylaştı.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19395933/cosnuk-fayi-kirildi-iste-kaniti

Bugün Malatya’da neler oldu?

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28 Şub 2024 - 23:45 Malatya- Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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