Konya, Çanakkale, Bursa, Malatya… Diri fay haritası yanılıyor mu?

Aslında 10 Ağustos 2023’te Malatya’da meydana gelen 5.3 ve hemen ertesinde yaşanan 4.0 üzeri depremlerden sonra bahsi geçen sarsıntıların olduğu güzergahta fay hattının olmadığı açıklandı ve bunun gündeme bomba gibi düşmesi bu konuya dikkat çeken olay oldu. MTA’nın diri fay haritası yanılıyor muydu? Konya, Bursa ve son olarak Çanakkale’de de yaşanan örneklerde, depremlerin fay haritasında olmayan konumlarda olduğu iddia edildi. Peki, uzmanlar bu konuda ne dedi?

“BENDEKİ HARİTADA BU DEPREMLERİN OLDUĞU YERDE BİR FAY YOK”

10 Ağustos 2023 tarihinde Malatya'daki 5,3'lük depremin ardından 12 Ağustos’ta 4,8, 4,5 ve 4,2 büyüklüklerinde 3 ayrı deprem daha meydana geldi. Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, üst üste yaşanan sarsıntıların ardından Twitter hesabından bir açıklama yaptı ve

“Bendeki haritada bu depremlerin olduğu yerde bir fay yok”

dedi.

Sadece Naci Görür değil, birçok uzman bu hattın güncel fay haritasında bulunmadığına dikkat çekti.

Bu sarsıntıların yaşandığı fay, Çöşnük Fayı’ydı ve emekli Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Önal, 20 yıl önce bu fayın varlığını açıklamıştı. Ancak diri fay haritasında yer almadığı ifade ediliyordu.

BURSA’DA YENİ FAY İDDİASI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Bursa’da daha önce haritalarda yer almayan 95 kilometre uzunluğunda aktif bir fay hattı keşfedildiği iddia edildi. Kayapa-Yenişehir arasındaki fayın 7'den büyük bir deprem üretebileceği de iddia edilen diğer konular arasında. Ancak bu iddiayı yalanlayan açıklamalar yapıldı.

KONYA’DA Kİ İDDİALAR

2023’te Konya Fay Zonu'nda meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depreme ilişkin bazı uzmanlar, fayın kuzeydoğu kesiminin diri fay haritasında yer almadığını iddia etti.

ÇANAKKALE ÖRNEĞİ

Son olarak dün bir açıklama yapan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür,

“Beypınar-Lapseki/Çanakkale’de 4,5 deprem oldu. Diri fay haritasında yüzeyde bir fay yok. Muhtemelen bu yörede yüzey kırığı oluşturacak kadar bir deprem olmadı veya kırık (fay) tespit edilemedi. Bu depremler bölgedeki stres birikiminin belirtileri olarak yorumlanmalıdır”

dedi.

Bazı uzmanlar da aynı görüşü savundu ve onlara göre burası diri fay haritasında yoktu.

SAHA ÇALIŞMALARI YAPILMALI ÖNERİSİ

Akıllarda oluşan sorular için yapılan herhangi bir açıklama yok. Ancak bazı uzmanlar yeni saha çalışmalarının yapılmasının şart olduğunu ifade ederken bazıları ise stres birikimine bağlı sarsıntılara işaret ediyor.

AYRINTILI ÇALIŞMA YAPILACAK

Bu arada Milli Savunma Bakanlığı, Harita Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK Başkanlığı arasında diri fayların ayrıntılı çalışılması için protokol imzalandı. Bu yolla şehirleri tehdit eden fayların tüm yönleriyle ortaya konulması hedefleniyor.