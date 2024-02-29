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Tünel kazasında otomobil TIR dorsesine saplandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, Edebiyat Yolu tünellerinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil tır dorsesine ok gibi saplanarak feci bir şekilde sıkıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.

Tünel kazasında otomobil TIR dorsesine saplandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı mask
Tünel kazasında otomobil TIR dorsesine saplandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Tünel kazasında otomobil TIR dorsesine saplandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, Edebiyat Yolu tünellerinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil TIR dorsesine ok gibi saplanarak feci bir şekilde sıkıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.

Tünel kazasında otomobil TIR dorsesine saplandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kahramanmaraş - Göksun karayolunda yaşandı. M.P. idaresindeki 46 EC 618 plakalı otomobil, Göksun istikametine seyir halindeyken, önünde seyreden A.H. idaresindeki sebze yüklü tıra arkadan çarptı. Bu çarpışma sonucunda otomobil, tırın dorsesine ok gibi saplandı.

Tünel kazasında otomobil TIR dorsesine saplandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kazada otomobilde bulunan H.E. hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü M.P. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazanın tünel içerisindeki güvenlik kameralarına yansıdığı belirtildi.

Tünel kazasında otomobil TIR dorsesine saplandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kaza nedeniyle yolun kapanmasıyla uzun araç kuyrukları oluşurken, ekiplerin çalışmaları sonucu yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tünel kazasında otomobil TIR dorsesine saplandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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29 Şub 2024 - 01:20 - Gündem

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