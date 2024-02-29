29 Şub 2024 - 01:20 - Gündem

Tünel kazasında otomobil TIR dorsesine saplandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, Edebiyat Yolu tünellerinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil tır dorsesine ok gibi saplanarak feci bir şekilde sıkıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.