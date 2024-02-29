Tünel kazasında otomobil TIR dorsesine saplandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, Edebiyat Yolu tünellerinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil TIR dorsesine ok gibi saplanarak feci bir şekilde sıkıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Kahramanmaraş - Göksun karayolunda yaşandı. M.P. idaresindeki 46 EC 618 plakalı otomobil, Göksun istikametine seyir halindeyken, önünde seyreden A.H. idaresindeki sebze yüklü tıra arkadan çarptı. Bu çarpışma sonucunda otomobil, tırın dorsesine ok gibi saplandı.
Kazada otomobilde bulunan H.E. hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü M.P. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazanın tünel içerisindeki güvenlik kameralarına yansıdığı belirtildi.
Kaza nedeniyle yolun kapanmasıyla uzun araç kuyrukları oluşurken, ekiplerin çalışmaları sonucu yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.