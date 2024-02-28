Galatasaray, Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Haber albümü için resme tıklayın

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Fatih Karagümrük ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın saat 20.45’te RAMS Park’ta Fatih Karagümrük’ü konuk edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı