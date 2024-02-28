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Galatasaray, Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Fatih Karagümrük ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı mask
Galatasaray, Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Fatih Karagümrük ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın saat 20.45’te RAMS Park’ta Fatih Karagümrük’ü konuk edecek.

Galatasaray, Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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28 Şub 2024 - 22:51 - Spor

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