Deprem fırtınası nedir?

Çanakkale’de artarda yaşanan depremlerin ardından sık sık dile getirilen ve aslında Kahramanmaraş depremlerinden sonra gündemde sıkça anılan “deprem fırtınası” kavramının anlamı merak ediliyor. İşte deprem fırtınasının anlamı…

"Deprem fırtınası" terimi, genellikle yoğun bir deprem aktivitesi dönemini tanımlamak için kullanılan bir ifade. Bu terim, bir bölgede normalden daha fazla sayıda ve/veya şiddetli depremlerin meydana geldiği bir zaman dilimini ifade ediyor.

Deprem fırtınaları, sismik aktivitenin anormal derecede arttığı ve birçok depremin ardışık olarak gerçekleştiği dönemlerde görülüyor. Bu dönemler genellikle belirli bir bölgedeki veya sismik fay hattındaki gerilimin aniden serbest bırakılması sonucu meydana geliyor. Deprem fırtınaları, genellikle büyük bir depremin öncüsü veya sonrası olarak ortaya çıkabiliyor ve bazen bir dizi artçı depremle karakterize edilebiliyor.

Bu terim, deprem aktivitesinin doğasını ve olası riskleri anlamak için kullanılan bir kavram.