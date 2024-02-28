Çöşnük Fayı kırıldı: İşte kanıtı

Emekli Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Önal, 6 Şubat’ta Malatya Çöşnük Fayı’nın kırıldığına yönelik kanıt nitelikte olan bazı fotoğraflar ve bilgiler paylaştı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıktığı Malatya’da Çöşnük Fayı’nın varlığına dair birçok şey yazılıp çizilirken, sonunda bu fayın var olduğu kabul edildi. Çöşnük Fayı ile ilgili birçok çalışması olan İnönü Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi Jeoloji Profesörü Mehmet Önal, kanıt nitelikte bazı fotoğraflar ve bilgiler paylaştı.

YÜZEY KIRIKLARI

Prof. Dr. Önal,

“6 Şubat 2023 depreminde yüzey kırıkları oluşturan Çöşnük Fayı (Malatya) (Eşref Bitlis Caddesi, Venk Köyü 3.2 km kuzey batısı. Resmi çeken: Neslihan D. Karataş)”

ifadeleriyle birkaç görseli takipçileri ile paylaştı.

TAKİPÇİLERİ SORDU

“Hocam, o zaman Çöşnük Fayı Venk Köyü’ne kadar yırtılmış mı oluyor? Bu durumu nasıl okumalıyız?” diye sorulan soruya Önal, “

Doğrudur, değerli Neslihan D. Karataş'ın çektiği resimler ile kanıtlandı”

şeklinde cevap verdi.

“Hocam, zemini yumuşak olan normal asfalt çatlağı ile fayın yüzey kırığını nasıl ayırt ediyorsunuz? Çünkü gördüğüm kadarıyla Malatya’nın kalitesiz asfalt yollarında bu tür çatlaklar yaygın. Özür dilerim anlamaya çalışıyorum” sorusuna ise Prof. Dr. Önal,

“Fay çatlağı daha düzgün ve çizgiseldir, Çizdiğim fayların tam üzerine denk geliyor. Sivrice depreminde bu tür kırıkları 85 km izledim. Asfalt çatlakları düzensizdir. Buruşuk oluşturur, heyelan gibi”

şeklinde cevap verdi.