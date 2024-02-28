O ilde Ramazan pidesi 15 TL'den satılacak

Kayseri'de 320 gramlık Ramazan pidesi 15 TL'den satılacak.

Kayseri'de yaklaşan Ramazan ayı öncesinde ekmek fiyatları belli oldu. KTO'nun Şubat ayı meclis toplantısında görüşülen ve karara bağlanan ekmek fiyatları şu şekilde:

"320 gram Ramazan sade pide 15 TL, 320 gram susamlı pide 20 TL, 320 gram yumurtalı ve susamlı pide 25 TL, 200 gram kıymalı, peynirli ve sucuklu pide pişirme 12.5 TL, 150 gram lavaş ve dürüm ekmeği 9 TL, 300 gram lavaş ve dürüm ekmeği 18 TL, büyük güveç 70 TL, küçük güveç 50 TL, 400 gram hamur dahil tahinli ekmek 25 TL, 400 gram hamur dahil yağlı ekmek 25 TL."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı