Trafik faciası: 6 araçlık zincirleme kaza, 12 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde meydana gelen zincirleme kaza, 6 aracın karıştığı ve 12 kişinin yaralandığı bir trafik faciasına sebep oldu.

Kaza, Sur ilçesinin Kıtılbıl Mahallesi'nde, Dicle Üniversitesi girişinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, M.S. yönetimindeki 21 M 0079 plakalı şehir içi minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen S.G. kontrolündeki 07 BKF 423 plakalı otomobile çarptı. Bu çarpışmanın etkisiyle 21 ABG 132, 21 DR 261, 06 DRJ 842 plakalı otomobiller ile 21 HO 1097 plakalı özel halk otobüsü de kazaya karıştı.

Kazada toplamda 12 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi ve Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Neyse ki, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Polis ekipleri, kaza ile ilgili detaylı incelemelerine başlarken, olayın nedenleri üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı