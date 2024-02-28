Sokak satıcılarına darbe: 3 tutuklama

Elazığ'da uyuşturucu madde satışı yapan ve sokaklarda "torbacı" olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmalar sürdürüldü.

Operasyon kapsamında yakalanan 4 şüphelinin üst ve ikamet aramalarında çeşitli miktarda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi. Ruhsatsız tabancalar, fişekler, pompalı tüfek, sentetik ecza maddeleri ve uyuşturucu maddeler ile hassas teraziler bulundu.

Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanırken, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonun sokaklarda uyuşturucu ticaretine karşı önemli bir darbe olduğu belirtilirken, emniyet birimleri uyuşturucuyla mücadelede kararlılıkla çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı