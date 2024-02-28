Diyabet tedavisinde devrim: Doku hasarlarını durduracak yeni yöntem

Hitit Üniversitesi'nde yürütülen bir proje kapsamında diyabet hastalığında meydana gelen doku hasarlarının tespiti ve durdurulması için yeni bir yöntemin geliştirilmesi hedefleniyor. Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Menderes Suiçmez liderliğinde yürütülecek olan proje, "Streptozotosin (STZ) ile İndüklenmiş Tip I Diyabet Modelinde Trans-Akonitik Asitin Karaciğer Üzerine Etkisinin Araştırılması" başlığı altında destek almaya hak kazandı.

Proje kapsamında, çeşitli bitkiler ve tohumlarından elde edilen bir yağ asidi olan Trans-Akonitik Asit (TAA) kullanılacak. Bu yöntemle diyabet modelinde doku hasarını durdurma potansiyeli araştırılacak ve tedavi edici özellikleri değerlendirilecek.

Prof. Dr. Menderes Suiçmez, yaptığı açıklamada, diyabetin ulusal ve uluslararası düzeyde yaygın olarak görülen bir hastalık olduğunu belirterek, vücutta üretilen insülinin hedef hücrede bağlantı kuramaması durumunda ortaya çıktığını ifade etti. Diyabetin tedavisinde anti diyabetik ilaçların ve antioksidan savunma sistemlerinin önemli olduğunu vurgulayan Suiçmez, projede kullanılacak olan Trans-Akonitik Asit'in (TAA) diyabet tedavisinde yeni bir yaklaşım sunabileceğine inandığını belirtti.

Projede elde edilecek sonuçların diyabet hastalarının doku hasarlarının tanı ve tedavisine önemli bir katkı sağlayabileceğini ifade eden Suiçmez, topluma hizmet noktasında bu çalışmanın insanlara fayda sağlayabileceğini dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı