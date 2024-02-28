Erkek arkadaşını bıçakla ağır yaralayan kadın tutuklandı

Samsun'da tartıştığı erkek arkadaşını bıçakla ağır yaralayan kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun'un Canik ilçesinin Hacıismail Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.A. (32) adlı kadın tartıştığı erkek arkadaşı D.K.'yi (39) bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan D.K. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis tarafından gözaltına alınan R.A. Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren R.A. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.