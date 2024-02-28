Enkaz haline dönen binalarda yaşam mücadelesi

Gazze Şeridi’ndeki Filistinliler, İsrail saldırılarında enkaz haline dönen binalara sığınarak yaşam mücadelesi veriyor.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 145 gündür devam ederken, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin, İsrail saldırılarında enkaz haline dönen binalarda verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekti.
Gidecek yerleri kalmayan Gazzeliler, enkaz halinde binalara sığınarak hayatlarını devam ettirmeye çalışıyor. Refah’ta ailesiyle birlikte sığındığı yıkılmış binada yaşayan 12 yaşındaki Alaa,
"Burası çok karanlık ve ışık sadece enkaz kalıntıları arasındaki dar açıklıklardan giriyor”
dedi.
Alaa ve ailesinin yaşadığı enkaz halindeki binada fotoğraflar paylaşan UNRWA,
“Gazze halkı için kelimenin tam anlamıyla gidecek hiçbir yer kalmadı”
ifadelerini kullandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.