Tefecilik yapan 2 şahıs tutuklandı

Hatay’da tefecilik yapan 2 şahıs, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Hatay’da emniyet güçleri huzuru ve asayişi sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Emniyet Müdürlüğü görevlilerince tefecilik suçlarına yönelik yapılan operasyonlar kapsamında İskenderun Kurtuluş Mahallesinde bulunan iki iş yerinde 27 Şubat tarihinde ara yapıldı. Yapılan arama sonucunda tefecilik suçundan gözaltına alınan R.A ve S.K isimli şahıslar 28 Şubat tarihinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı