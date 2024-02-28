Tefecilik yapan 2 şahıs tutuklandı

Hatay’da tefecilik yapan 2 şahıs, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.
Hatay’da emniyet güçleri huzuru ve asayişi sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Emniyet Müdürlüğü görevlilerince tefecilik suçlarına yönelik yapılan operasyonlar kapsamında İskenderun Kurtuluş Mahallesinde bulunan iki iş yerinde 27 Şubat tarihinde ara yapıldı. Yapılan arama sonucunda tefecilik suçundan gözaltına alınan R.A ve S.K isimli şahıslar 28 Şubat tarihinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.