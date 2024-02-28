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Zincirleme kaza: Otomobil alev toplarıyla yanarken, 1 kişi yaralandı

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Hatay'ın Erzin ilçesinde, E-91 otoyolunda meydana gelen zincirleme kaza korku dolu anları beraberinde getirdi.

Zincirleme kaza: Otomobil alev toplarıyla yanarken, 1 kişi yaralandı mask
Zincirleme kaza: Otomobil alev toplarıyla yanarken, 1 kişi yaralandı
Zincirleme kaza: Otomobil alev toplarıyla yanarken, 1 kişi yaralandı
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Hatay'ın Erzin ilçesinde, E-91 otoyolunda meydana gelen zincirleme kaza korku dolu anları beraberinde getirdi.

Y.Ç. yönetimindeki bir tır ile O.B. idaresindeki kamyonet ve A.Y. tarafından kullanılan BMW marka otomobilin karıştığı kaza sonucunda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, otomobil alevler içinde kaldı.

Zincirleme kaza: Otomobil alev toplarıyla yanarken, 1 kişi yaralandı

Kazanın yaşandığı noktaya hızla ulaşan çevredeki vatandaşların 112'yi aramasıyla birlikte, bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevler içinde kalan otomobile müdahale ederken, sağlık ekipleri de yaralıya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Zincirleme kaza: Otomobil alev toplarıyla yanarken, 1 kişi yaralandı

Kazada yaralanan 1 kişi, hafif şekilde yaralanarak olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri ise kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

Zincirleme kaza: Otomobil alev toplarıyla yanarken, 1 kişi yaralandı

Kaza anının güvenlik kamerası tarafından kaydedilmesiyle birlikte, kaza anındaki dramatik görüntüler de ortaya çıktı. Yetkililer, kazaya sebep olan etmenleri belirlemek ve benzer olayların önüne geçmek için soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Zincirleme kaza: Otomobil alev toplarıyla yanarken, 1 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Hatay, Erzin, Zincirleme kaza, kaza, trafik kazası, yaralı

28 Şub 2024 - 21:31 - Asayiş

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