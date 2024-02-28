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Husumetliler arasında çıkan kavgada bir kişi öldü, şüpheli tutuklandı

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Ertuğrul Gazi Mahallesi Hakimiyet Caddesi'nde meydana gelen olayda bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgada şüpheli bir kişi tutuklandı.

Husumetliler arasında çıkan kavgada bir kişi öldü, şüpheli tutuklandı mask
Husumetliler arasında çıkan kavgada bir kişi öldü, şüpheli tutuklandı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Ertuğrul Gazi Mahallesi Hakimiyet Caddesi'nde meydana gelen olayda bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgada şüpheli bir kişi tutuklandı.

Husumetliler arasında çıkan kavgada bir kişi öldü, şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, Alim D. ile husumetli olduğu kişi veya kişiler arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Alim D., silahla karnından vurularak ağır yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak Alim D., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Husumetliler arasında çıkan kavgada bir kişi öldü, şüpheli tutuklandı

Polis ekipleri olayın ardından şüpheli M.S.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın detaylı soruşturması devam ederken, polis ekipleri husumetin ve olayın detaylarını aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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28 Şub 2024 - 21:28 - Gündem

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