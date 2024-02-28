Fernando Santos’tan Konyaspor karşısında kadroda 2 değişiklik

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Konyaspor karşısına son oynadıkları İstanbulspor müsabakasının 11’ine göre 2 değişiklik ile sahaya çıktı.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Beşiktaş, sahasında Konyaspor ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Fernando Santos, Konyaspor karşısına son oynadıkları İstanbulspor müsabakasının 11’ine göre 2 değişiklik ile sahaya çıktı. Tecrübeli teknik adam, Onur Bulut ve Cenk Tosun’un yerine Jonas Svensson ve Salih Uçan’a görev verdi.
Beşiktaş, Konyaspor karşısına şu 11 ile çıktı:
“Mert Günok, Jonas Svensson, Necip Uysal, Omar Colley, Arthur Masuaku, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Salih Uçan, Milot Rashica, Ernest Muçi ve Semih Kılıçsoy”
Siyah-beyazlılarda Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Daniel Amartey, Joe Worrall, Rachid Ghezzal, Demir Ege Tıknaz, Bahtiyar Zaynutdinov ve Jackson Muleka ise maça yedek kulübesinde başladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.