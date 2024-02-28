Sami Er: “Ben de 28 Şubat mağduruyum”

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, 28 Şubat post modern darbesinin 27. yıl dönümü nedeniyle bir açıklama yaparak, başörtülü personel çalıştırdığı için yargılandığını ve evine polis baskınları düzenlendiğini belirterek, başörtüsü üzerinden inanan insanlara zülüm yapıldığını kaydetti. Er,

“Allah bu zihniyete bir daha 28 Şubat’ları yaşatacak fırsatı vermesin”

dedi.

AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören ile birlikte 28 Şubat post modern darbesinin 27. yıl dönümü nedeniyle bir açıklama yapan AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, başörtülü personel çalıştırdığı ve bir vakfın mütevelli heyetinde yer alması nedeniyle 2 yılla yargılandığını, evine polis baskınları düzenlendiğini söyledi.

Türkiye’nin stratejik coğrafi konumu nedeniyle düzenli bir şekilde emperyalist güçlerin hedefinde olduğuna vurgu yapan AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, 28 Şubat ve 15 Temmuz kakışmalarının da aynı mihraklar tarafından organize edildiğine dikkat çekti.

“2 YILLA YARGILANDIM”

Vesayet sisteminin Türkiye’nin küresel bir güç olması önünde ki en büyük engel olduğunu kaydeden Er,

“12 Eylül’de sağ-sol kavgalarında çok sayıda canımızı kayıp ettik sonra bir darbe ile her taraf süt liman oldu. Geleceğimiz olan gençlerimizi her zaman tırpanladılar. Bunu 12 Eylül’de, 28 Şubat’ta da yaptılar. Ben de 28 Şubat mağdurlarındayım. Başörtülü eleman çalıştırdığım ve bir vakfın mütevelli heyetinde yer almam nedeniyle 2 yılla yargılandım, biz bugünleri yaşadık. Maalesef başörtüsü üzerinden gençlerimize zulüm ettiler. Hamd olsun ki çok köklü gelenekleri olan güçlü bir devletimiz ve liderimiz var. Allah bu zihniyete bir daha 28 Şubat’ları yaşatacak fırsatı vermesin”

dedi.

“MİLLETİN İRADESİ ÜZERİNDE HİÇBİR GÜÇ YOK”

AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören ise bin yıl sürmesi hayal edilen post modern darbesinin amacına ulaşamadığını belirterek,

“Bin yıl süreceğini hayal etmişlerdi gelinen noktada o günlerde başörtülü oldukları için yargılanan kızlarımız bugünlerde o mahkemeler de hakimlik, savcılık yapıyor. Milletimiz bugüne kadar demokrasimize yapılan müdahalelerine prim vermedi. Milletin imkanlarını millete karşı kullanan, kendi ülkesine karşı şiddete tevessül eden hiçbir şeyi onaylamadık ve onaylamayacağız da. Milletin iradesi üzerinde hiçbir güç yok”

diye konuştu.

Kaynak: BÜLTEN