31 Mart seçimlerine kısa bir süre kala mahalle muhtar adaylarının seçim çalışmaları gözlerden kaçmıyor. Bu kapsamda Tecde Mahallesi Muhtarlığına talip olan Suat Yıldırım, ev ziyaretlerini yoğunlaştırırken, 31 Mart’ın kaybedeninin olamayacağını dile getirdi. Yıldırım,

“Kazandığımız takdirde mahallemiz için gece gündüz çalışacağız, halkımızın emrinde olacağız”

dedi.

31 Mart Mahalli İdareler seçimine adım adım yaklaşılırken, tüm belediye başkan adayları gibi mahalle muhtar adayları da yoğun bir şekilde çalışıyor. Projelerin anlatıldığı, vaatlerin verildiği bu seçimlerde Tecde Mahallesi’ne Muhtar Adayı olan Suat Yıldırım ise, bu seçimlerde oldukça iddialı.

23 bin 500 nüfusa sahip olan ve Malatya’nın köklü mahallesi olan Tecde Mahallesi, yaklaşık 17 bin seçmen sayısıyla da iştahları kabartıyor. 31 Mart seçimleri için 3 muhtar adayının yarışacağı Tecde Mahallesi’ni kıyıya bir mücadele beklerken, muhtar adaylarından Suat Yıldırım ise, ilk göze çarpan adaylardan bir tanesi.

Tecde Mahallesi’nde doğup büyüyen, hayatını bu mahallede geçiren Yıldırım, mahalle halkı tarafından da oldukça seviliyor. Birçok vatandaş tarafından kazanması kesin gözüyle bakılan Yıldırım, 31 Mart seçimleri yoğun bir şekilde çalışıyor.

Seçimlerin bir bayrak yarışı olduğunu dile getiren Yıldırım, kazanması halinde mahallesi için gece gündüz çalışacağını ifade etti.

“HERKESİN MUHTARI OLACAĞIM”

31 Mart’ın kaybedeni olmayacağını dile getiren Yıldırım,

“Tecde Mahallesi 23 bin 500 nüfusu ve yaklaşık 17 bin seçmeniyle Malatya’nın en büyük mahallelerinden birisi. Böylesi büyük bir mahalle için hizmetler de büyük olmalı. Kazandığımız takdirde mahallemiz için gece gündüz çalışacağız, halkımızın emrinde olacağız. Mahallenin kaybedeni olmayacak, 31 Mart’ta hep birlikte kazanacağız. Herkesin muhtarı olacağım”

şeklinde konuştu.