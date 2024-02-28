'Cumhuriyete Doğru' tiyatro oyunu yoğun ilgi gördü

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Cumhuriyete Doğru' tiyatro oyunu Malatyalılarla buluştu.
Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler devam ediyor. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Cumhuriyete Doğru' tiyatro oyunu Malatyalılarla buluştu.
İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Malatya Vali Yardımcısı Reşit Özer Özdemir, Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak, Yazıhan Kaymakam Vekili Rabia Yurdakul, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ercan Altın, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.
Tiyatro oyunu izleyenler tarafından büyük takdir topladı.
Kaynak: BUSABAH gazetesi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.