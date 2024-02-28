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Malatya'da bor madeni var mı?

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Yeryüzünde toprak, kayalar ve suda yaygın olarak bulunan bir element olan bor, en çok Türkiye’de üretiliyor. Peki, bor nerelerde çıkarılıyor, Malatya’da bor rezervi var mı?

Malatya'da bor madeni var mı? mask
Malatya'da bor madeni var mı?
Malatya'da bor madeni var mı?
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Yeryüzünde toprak, kayalar ve suda yaygın olarak bulunan bir element olan bor, en çok Türkiye’de üretiliyor. Peki, bor nerelerde çıkarılıyor, Malatya’da bor rezervi var mı?

Malatya'da bor madeni var mı?

Yüksek konsantrasyonda ve ekonomik boyutlardaki bor yatakları, borun oksijen ile bağlanmış bileşikleri olarak daha çok Türkiye, Rusya ve ABD’de bulunuyor. Bu bağlamda, ülkelerdeki bor rezervinin dağılımı şöyle: (Veriler 2017 yılına aittir)

Malatya'da bor madeni var mı?

TÜRKİYE İLK SIRADA

Türkiye’de ki bor oranı dünya bor rezervleri dağılımının yüzde 73,4’ünü temsil ediyor.
Rusya’da ki bor oranı dünya bor rezervleri dağılımının yüzde 7,7’sini temsil ediyor.
ABD’de ki bor oranı dünya bor rezervleri dağılımının yüzde 6,2’sini temsil ediyor.

Malatya'da bor madeni var mı?

MALATYA’DA BOR MADENİ VAR MI?

Malatya'da bor madeni bulunmuyor. Şimdiye kadar bununla ilgili herhangi bir açıklama veya bulgu olmadı. Türkiye'de bor rezervleri özellikle Eskişehir (Kırka), Kütahya (Bigadiç), Balıkesir (Bandırma), Niğde (Bor), ve Kırşehir (Kaman), Bursa gibi bölgelerde yoğunlaşmış durumda. Bu bölgelerdeki bor rezervleri dünya genelinde önemli bir bor üretim kaynağı olarak biliniyor. Ancak, Malatya'da bor madeni çıkarılmıyor.

Malatya'da bor madeni var mı?

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28 Şub 2024 - 21:00 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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