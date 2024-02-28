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13 aranan şahıs yakalandı

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Hatay’ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen uygulamalarda 13 aranan şahıs yakalanırken uyuşturucu madde ele geçirildi.

13 aranan şahıs yakalandı mask
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Hatay’ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen uygulamalarda 13 aranan şahıs yakalanırken uyuşturucu madde ele geçirildi.

13 aranan şahıs yakalandı

Hatay’da emniyet güçleri huzuru ve asayişi sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 27 Şubat tarihinde İskenderun ilçesinde yapılan uygulamalarda 1315 şahıs, 1178 araç ve 325 motosiklet sorgulandı. Yapılan uygulamalarda; 13 aranan şahıs yakalandı, 16 şahsa yoklama kaçağı tebliği yapıldı, 121 Gr kannabinoid,14 adet captagon hap ve 7 Gr metamfetamin ele geçirildi. 1 araç ve 3 motosiklet trafikten men edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Hatay, İskenderun, uygulama, uyuşturucu madde, Trafik

28 Şub 2024 - 20:41 - Asayiş

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