- Yaşam

Gökyüzünde ilginç görüntü

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İstanbul’da akşam saatlerinde gökyüzünde parlaklık ve yağmur yağmamasına rağmen gökkuşağı görüldü. Merak uyandıran görüntüler vatandaşlar tarafından birçok noktadan görüntülendi.

Gökyüzünde ilginç görüntü mask
Gökyüzünde ilginç görüntü
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İstanbul’da akşam saatlerinde gökyüzünde parlaklık ve yağmur yağmamasına rağmen gökkuşağı görüldü. Merak uyandıran görüntüler vatandaşlar tarafından birçok noktadan görüntülendi.

Gökyüzünde ilginç görüntü

İstanbul'da yağmur yağmamasına rağmen akşam saatlerinde gökyüzünde iki ayrı noktada gökkuşağı görüldü. Öte yandan gökyüzündeki parlaklık ise merak uyandırdı. Parlaklığı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken o görüntüler cep telefonu kameralarına yansıdı.

Gökyüzünde ilginç görüntü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# istanbul, gökyüzü, parlaklık, yağmur, Gökkuşağı

28 Şub 2024 - 20:38 - Yaşam

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