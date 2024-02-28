Jandarma operasyonunda silah, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri tarafından bugün gerçekleştirilen operasyon, teknik takip sonucunda belirlenen farklı adreslere eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında toplamda 98 personel görev aldı.

Yapılan aramalarda, 1 adet 7.90 mm çapında mauser piyade tüfeği, 2 adet 9 mm tabanca, 1 adet 7.65 mm tabanca, 7 adet av tüfeği, 2 adet 9 mm kurusıkı tabanca, 6 adet mauser fişeği, 266 adet 9 mm fişek, 204 adet 7.65 mm fişek, 3 adet 9 mm şarjör, 4 adet 7.65 şarjör, 3 adet kurusıkı şarjör, 2.2 gram kubar esrar, 7 adet sentetik ecza hapı, 2 adet cep telefonu ve 2 adet bıçak ele geçirildi.

Operasyon sonucunda, olayla bağlantılı olduğu düşünülen 12 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili olarak soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Bu tür faaliyetlere karşı kararlı bir şekilde mücadele edileceği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı