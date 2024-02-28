Bu hafta ŞOK marketlerde dev indirim var

28 Şubat 2024 ŞOK indirim kataloğunda satışa çıkan ürünler neler? Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden olan ŞOK’a bu hafta sonu hangi ürünler geliyor? Sizler için indirimli olarak sunulan ve bu hafta sonu ŞOK marketlerde satışa çıkacak ürünleri derledik. Bakın bu hafta ŞOK marketlerde neler satışa sunulacak.

28 Şubat 2024 itibariyle ŞOK marketlerde satışa sunulacak ürünler ve kataloğu şu şekilde açıklandı:

“Hoover Siyah Cam Ultra Ankastre Set 11.999 TL

Onvo 43 FHD Android Smart LED TV 6.999 TL

Altus Uydu Alıcılı Smart LED TV 4.499 TL

Altus Çift Kapaklı Alttan Buzluklu No Frost Buzdolabı 19.999 TL

Altus Çift Kapaklı No Frost Buzdolabı 14.999 TL

Philips Vücut Traş Makinesi 1.699 TL

Philips Tıraş Makinesi 1.559 TL

Philips Islak Kuru Elektrikli Tıraş Makinesi 2.399 TL

Philips AirFryer XL 4.799 TL

Philips Azur Buharlı Ütü 2.999 TL

Philips Türk Kahve Makinesi Bakır/İnox 1.899 TL

Philips Dikey Şarjlı Süpürge 7.899 TL



Kürklü Ev Botu: Soğuk havalarda ayaklarınızı sıcak tutacak, 119 TL.

Kadın Gondol Terlik: Rahat ve şık, 99,95 TL.

Kadın Düğmeli Pijama Takımı: Rahat bir gece uykusu için, 349 TL.

Kadın / Erkek Sneaker Çorabı (3’lü): Ayaklarınızı koruyacak, 39,95 TL.

Kadın Çizgili Çorap (2’li): Şık ve rahat, 39,95 TL.

Uyku Çorabı: Sıcak ve yumuşak, 27,95 TL.



Kadın Peluş Çorap: Kışın soğuğuna karşı, 29,95 TL.

Penti Termal Tayt: Soğuk günlerde sizi ısıtacak, 129 TL.

Gezer Kadın / Erkek Terlik Çeşitleri: Konforlu ve kullanışlı, 59,95 TL.

Çıkartma Kitabım Çeşitleri: Eğlenceli çıkartma kitapları, 27,90 TL.

Vip Ahmet Organizeli Kahvaltılık Seti (7 Parça) 189 TL

3 Litre Vakumlu Saklama Kabı 54,95 Diğer boyutlar: 0.5 lt (29,95 TL), 2 lt (49,95 TL), 1 lt (37,95 TL)

7 Litre Hamur Kabı 109 TL

YUI Elektrikli Gıda Paketleme Vakum Makinesi 349 TL

Süzgeçli Saklama Kabı ve Katlanır Süzgeç + Kesim Panosu 109 TL

Dikdörtgen Baskılı Tepsi ve Ecem Peynir Kabı 159 TL

Peynir Kabı 42,95 TL”