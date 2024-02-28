Otomobil şarampole devrildi, sürücü yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde yaşanan trafik kazasında, bir otomobilin kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kazaya dair güvenlik kamerası görüntüleri olayın nasıl gerçekleştiğini gözler önüne serdi.

Olay, Camikebir Mahallesi Pazar Yolu Sokak'ta saat 17.00 sularında meydana geldi. Bayan sürücü Z.K. yönetimindeki 42 AEU 535 plakalı Toyota marka otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle yoldan çıkarak beton bir büzeye çarparak devrildi.

Kaza ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Kulu Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan kaza anı, otomobilin ani bir şekilde kontrolden çıkıp devrilmesini gözler önüne serdi. Kazayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Olayın ardından, yetkililer sürücülerin dikkatli olmaları ve hız kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Trafik güvenliği açısından önemli olan bu tür olayların önüne geçilmesi için gerekli tedbirlerin alınması vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı