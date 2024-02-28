- Gündem

Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

ABONE OL Google News Sayfamız

Batman’da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı mask
Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Batman’da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

Alınan bilgilere göre, Batman-Siirt Çevreyolu Beşiri Kavşağı'nda 21 ABR 345 plakalı otomobilin sürücüsü kavşaktan dönmeye çalışan 33 PK 147 plakalı motosiklete çarptı. Kazada yaralana motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# batman, motosiklet, Batman-Siirt Çevreyolu, Beşiri Kavşağı, kaza, trafik kazası, yaralı

28 Şub 2024 - 19:57 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL