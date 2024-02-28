Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1- RAMS Başakşehir: 0

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında Trabzonspor, sahasında RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Maçtan dakikalar
3. dakikada Mendy'nin ceza sahası içinden vuruşunda kaleci Deniz Dilmen meşin yuvarlağı kornere çeldi.
6. dakikada sol taraftan Onuachu'nun yerden pasında ceza sahası içinde Bardhi'nin vuruşunda kaleci Deniz Dilmen meşin yuvarlağı kornere çıkardı.
21. dakikada Trezeguet'in uzak mesafeden vuruşunda kaleci Deniz Dilmen meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
34. dakikada Umut Güneş'in sol taraftan ortasında savunma oyuncuları arasından yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Deniz Dilmen'in solundan kornere çıktı.
56. dakikada Umut Güneş'in pasında topla ceza sahası içine giren Visca'nın sağ çaprazdan düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Deniz Dilmen'in sağından ağlarla buluştu. 1-0
87.dakikada Opoku'nun uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Serkan Çimen
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswill, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Umut Güneş (Kerem Şen dk. 81), Bardhi, Visca (Fountas dk. 82), Trezeguet (Pepe dk. 77), Onuachu (Enis Destan dk. 68)
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Rayyan Baniya, Umut Bozok, Göktan Gürpüz, Mehmet Can Aydın, Arif Boşluk,
Teknik Direktör: Abdullah AvcıRAMS Başakşehir FK: Deniz Dilmen, Emirhan İlkhan, Yağız Dilek, Opoku, Lima, Josef (Dubois dk. 82), Mehdi Abeid (Berkay Özcan dk. 62), Kemen, Figueiredo (Pereira dk. 63), Serdar Gürler (Deniz Türüç dk.63), Keny (Piatek dk. 71)
Yedekler: Volkan Babacan, Aleksic, Efe Arda Koyuncu, Berkay Aydoğmuş, Batuhan Çelik
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Gol: Visca (dk. 56) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Bardhi (Trabzonspor), Josef (RAMS Başakşehir)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.