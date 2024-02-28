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THY Euroleague'de 27. hafta heyecanı

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THY Euroleague'de 27. hafta yarın oynanacak 4 karşılaşma ile başlayacak.

THY Euroleague'de 27. hafta heyecanı mask
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THY Euroleague'de verilen aranın ardından heyecan 27. hafta maçlarıyla devam edecek. Bu hafta maçlar yarın ve 1 Mart Cuma günü oynanacak. Efes deplasmanda Sırp ekibi Partizan ile karşılaşacakken, Fenerbahçe de evinde İspanyol temsilcisi Baskonia ile mücadele edecek. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan takımı Panathinaikos da İspanya'da Real Madrid'e konuk olacak.

THY Euroleague'de 27. hafta programı şöyle:

 

Yarın

22.00 ALBA Berlin - Maccabi Tel Aviv

22.30 Partizan - A. Efes

22.30 Virtus Bologna - Valencia Basket

22.45 Real Madrid - Panathinaikos

 

1 Mart Cuma

20.45 Fenerbahçe Beko - Baskonia

21.00 Zalgiris Kaunas - Olympiakos

22.00 Asvel - Olimpia Milano

22.30 Barcelona - Monaco

22.30 Bayern Münih - Kızılyıldız

 
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# THY Euroleague, Ergin Ataman

28 Şub 2024 - 17:44 - Spor

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