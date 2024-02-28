Solunum yolu enfeksiyonlarına karşı propolis önerisi

Solunum yolu enfeksiyonları, erişkinlerde yılda ortalama 2-4 kez, çocuklarda ise 6-10 kez görülüyor. Enfeksiyonlarla mücadelede ise bağışıklık sisteminin doğal olarak desteklenmesi önem kazanıyor.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi KBB Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Cingi, “Mevsimsel olarak RSV, rhinovirüs, influenza ve Covid-19 virüsleri pik yapmış durumda ve bu virüsler, solunum yolu enfeksiyonları ile karakterizedir. Bağışıklık sistemi düşük bireylerde ise artan virüs yükü, bakteriyel enfeksiyonlarla bir araya geldiğinde, üst solunum yolları enfeksiyonlarına alt solunum yolu enfeksiyonları da eşlik ediyor. Bu durum, hastalık şiddetinin artmasına ve iyileşme süresinin uzamasına neden oluyor. Buna karşılık, güçlü bir bağışıklık sistemine sahip bireylerde, virüs ve bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlar daha hafif belirtilerle seyrediyor, bu bireyler hastalığı ayakta atlatabiliyor. Buna karşılık doğal bir arı ürünü olan propolis, içerdiği fenolik ve flavonoidler sayesinde bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı oluyor” dedi.

Yetişkinlere günde 20 damla, çocuklara günde 10 damla propolis önerisi Arı Ürünleri Uzmanı Gıda Yüksek Mühendisi Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı ise şu açıklamalarda bulundu:

“Günümüzde, yetersiz ve dengesiz beslenme, fast food tüketimi, sigara ve alkol kullanımı, yetersiz uyku, stres gibi çevresel faktörler bağışıklık sistemini olumsuz etkiliyor. Güçlü bir bağışıklık sisteminin anahtarı ise, hijyen kuralları, dengeli beslenme, iyi bir uyku ve sağlıklı bir yaşam tarzı Tüm bunlarla birlikte, fenolik ve flavonoidler bakımından zengin bir arı ürünü olan propolisin düzenli tüketimi de bağışıklık sistemini doğal olarak desteklemeye yardımcı oluyor. Pek çok bilimsel çalışma, propolisin virüs ve bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlarla mücadelede etkili bir doğal arı ürünü olduğuna dikkat çekiyor. Arı ürünlerinin kalitesi bakımından oldukça değerli bir bitki örtüsüne sahip Anadolu coğrafyasından elde edilen propolis özütleri, yüksek polifenol içeriğiyle bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcıdır. En az yüzde 10 oranında saf propolis içeren bir özütten çocukların günde 10 damla, yetişkinlerin ise günde 20 damla ile beslenmesine değer katması mümkün. İhtiyaç halinde ise bu miktarlar 4 kata kadar artırılabilir.”

"Propolis kullanımının 3. gününde nefes almada rahatlama görülmüştür"

Anadolu propolisinin Covid-19 enfeksiyonlarında karşıda etkili olduğuna değinen Dr. Samancı, “2021 yılında yayınlanan bir vaka raporunda; Covid-19testi pozitif çıkan 38 yaşındaki hastanın medikal tedavi sürecinde propolisin kullanımı ve hastalık sürecine etkisi bildirildi. Hastaneye yatışının 3. günü şiddetli solunum yetmezliğine bağlı olarak yoğun bakıma sevk edilen hastanın tedavisini düzenleyen hekim, destek tedavi olarak propolis kullanımına karar verdi. En az yüzde 30 oranında saf propolis içeren bir özütten günde 80 damla kullanılmıştır. Bilimsel çalışmada, propolis kullanımının 3. gününde nefes almada rahatlama görüldü. Propolis takviyesinin 7. gününde ise hasta yoğun bakımdan çıkarılmış ve mekanik solunum desteği kesildi. Propolis takviyesinin 10. günde akciğer görüntülemesinde belirgin iyileşme, 15. gün kontrolünde akciğerlerinin tamamen iyileştiği bildirildi” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı