- Yaşam

MEAH’tan anlamlı mektup!

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin birinci yılında şehit olan sağlık çalışanlarını unutmadı. Hastane bahçesine depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına birer fidan diken ve dikilen fidanların üzerine bir mektup asan hastane yönetimi, bu davranışla hem teşekkür hem de takdiri üzerine topladı. 

MEAH’tan anlamlı mektup! mask
MEAH’tan anlamlı mektup!
MEAH’tan anlamlı mektup!
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (MEAH), 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını unutmadı. Hastane bahçesine her deprem şehidi sağlıkçılar için birer adet fidan diken ve yakınlarına mektup yazan hastane yönetimi bu mektupları da diktikleri fidanlara astılar.

MEAH’tan anlamlı mektup!

Görenleri hüzne boğan bu duyarlı davranış için hastane yönetimine birçok kesimden takdir ve teşekkür gelirken, hastane yönetiminin kaleme aldığı mektupta ise şunlara yer verildi:

“Şehidimizin çok kıymetli yakını! Hepimizi yasa boğan ve on bir ilimizde, on binlerce vatandaşımızın yaşamını yetirmesine neden olan 6 Şubat tarihli depremde şehit olan merhum çalışma arkadaşımızın adına, onun hatırasını yaşatmak için ve gelecek kuşaklara aziz hatırasını taşımak amacıyla hastane bahçesine bir adet fidan dikilmiştir.

MEAH’tan anlamlı mektup!

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak 6 Şubat depreminde sonsuzluğa uğurladığımız deprem şehitlerimizin geride bıraktığı emanetler, emanetlerimiz olacaktır. Acınızı yürekten paylaşıyor, şehidimizi rahmetle anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Selçuk Sinanoğlu.”

MEAH’tan anlamlı mektup!

# Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, malatya, malatya haber, malatya son dakika, son dakika malatya, malatya son dakika haberleri, malatya en son haber, Busabah malatya, Malatya deprem

28 Şub 2024 - 17:33 Malatya- Yaşam

Mahreç  Murat İpekten

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL