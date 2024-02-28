MEAH’tan anlamlı mektup!

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (MEAH), 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını unutmadı. Hastane bahçesine her deprem şehidi sağlıkçılar için birer adet fidan diken ve yakınlarına mektup yazan hastane yönetimi bu mektupları da diktikleri fidanlara astılar.

Görenleri hüzne boğan bu duyarlı davranış için hastane yönetimine birçok kesimden takdir ve teşekkür gelirken, hastane yönetiminin kaleme aldığı mektupta ise şunlara yer verildi:

“Şehidimizin çok kıymetli yakını! Hepimizi yasa boğan ve on bir ilimizde, on binlerce vatandaşımızın yaşamını yetirmesine neden olan 6 Şubat tarihli depremde şehit olan merhum çalışma arkadaşımızın adına, onun hatırasını yaşatmak için ve gelecek kuşaklara aziz hatırasını taşımak amacıyla hastane bahçesine bir adet fidan dikilmiştir.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak 6 Şubat depreminde sonsuzluğa uğurladığımız deprem şehitlerimizin geride bıraktığı emanetler, emanetlerimiz olacaktır. Acınızı yürekten paylaşıyor, şehidimizi rahmetle anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Selçuk Sinanoğlu.”