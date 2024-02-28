Türkiye’de matematik net ortalaması neden düşük?

Türkiye genelinde bazı özel okullar ve kurumlar; matematik alanında ülkemizin en prestijli yarışması olan TÜBİTAK Matematik Olimpiyatları’na katılım için öğrencilerini özel olarak hazırlıyorlar.

Matematik olimpiyatlarına öğrenci hazırlayan sayılı matematikçilerden Pozitif Eğitim’in kurucusu Olimpiyat Matematik Öğretmeni Ramazan Aydın, Türkiye’de eğitim sisteminin çocuklara temel düzeyde eğitim verdiğini belirterek, gerçek seviyesini görmek ve uluslararası başarı elde etmek isteyen öğrencilere matematik olimpiyatlarına katılmaları çağrısında bulundu.

Olimpiyatlara hazırlanan öğrencilerin üst düzey matematik öğrendikleri için LGS, TYT ve YKS sınavlarında da derece yaptıklarını kaydeden Ramazan Aydın, ayrıca olimpiyatlarda derece yapan öğrencilerin Harvard, Oxford, MIT Massachusetts Institute of Technology gibi dünyanın iyi üniversitelerine kabul edilme şansı olduğunu dile getirdi.

Olimpiyata hazırladığı öğrencilerin bugüne kadar Uluslararası Matematik Olimpiyatları İMO’da, 1 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazandığını, milli takıma seçilenler olduğunu, Türkiye ve Balkan Matematik Olimpiyatlarında madalyalar kazandığını belirterek halen 30 kadar öğrenciyi olimpiyata hazırladığını söyledi.

MATEMATİK OLİMPİYATLARI SEVİYEYİ YÜKSELTİYOR

Matematik Olimpiyat Öğretmeni Ramazan Aydın, kendisine güvenen her öğrencinin Matematik Olimpiyatlarına katılım hakkı olduğunu belirterek, yalnız özel okulda okuyan öğrenciler değil her okuldan öğrencinin olimpiyatlara hazırlanmak üzere kendilerine başvurabileceğini bildirdi. Olimpiyatlarda başarılı olabilmek için 5., 6. Sınıftan itibaren yoğun, tempolu ve uzun vadeli bir çalışma gerektiğini anlatan Aydın, bu çalışmanın okul ve sınav başarılarını da beraberinde getirerek şöyle konuştu:

“Yarışmalara hazırlıkta çok üst düzey bir matematik çalışılıyor. Çocuk ortaokulda geldiği seviye itibariyle birçok öğretmenin seviyesinin bile üstüne çıkıyorlar. 4-5 yıllık doğru çalışmadan sonra 10. Sınıfta bizim çocuklara vereceğimiz herhangi bir matematik kalmıyor. Çünkü çocuklarda doğrudan bilgiye ulaşma karakteri oluşuyor. Çocukların rehberlik ve mentorlük dışında bize ihtiyaçları kalmıyor. Artık bizimle yarışıyorlar.

Bu sınavlara katılmak öğrenciler hem üst düzey matematik eğitimi aldıkları için LGS, YKS gibi sınavlarda üstün başarı elde ediyorlar, hem de olimpiyatlarda derece yapıyorlar. Üniversiteyi yurt dışında okumak isterlerse olimpiyatlarda elde ettikleri dereceler referans oluyor. Çünkü matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi dallarda uluslararası başarı elde etmiş öğrencilerin Harvard, Oxford, MIT Massachusetts Institute of Technology gibi dünyanın iyi üniversitelerine kabul edilme şansı oluyor.

Ortaokullar seviyesinde Galatasaray Lisesi’ne giden, Ankara Fen Lisesi’ne giden öğrencilerimiz var. Çoğunluğu fen liselerine gidiyor. Zaten öğrencilerimiz olimpiyat çalışırken diğer sınavlarda dereceye girmeye de aday. Çünkü üst düzey matematik öğreniyorlar ve matematiğin şifrelerini çözmüş oluyorlar.”

TÜRKİYE’DE MATEMATİK NET ORTALAMASI NEDEN DÜŞÜK?

Ramazan Aydın, eğitim sistemimizde öğrenciler arasında bir seviye ayırımı yapılmadığı için, tüm öğrencilere temel düzeyde matematik eğitimi verildiğini söyledi. Öğrencilerin ancak matematik olimpiyatlarına katıldıklarında gerçek seviyelerini gördüğünü kaydeden Aydın Şunları söyledi:

“Matematikte hafif siklette eğitim veriyoruz. Örneğin öğrencileri 1’den 100’e sıraladığımızı varsayalım. En iyi öğrenci 1 en kötü öğrenci 100 olsun. Maalesef bizim eğitim sistemimiz 60’dan sonraki öğrencilerin seviyesinde eğitim veriyor. Bu da başarılı çocukların önünü kapatıyor. Matematik; mühendislikte de, bilimde de gelişmemiz için çok önemli. Bunun için kapasitesi olan çocuklarımıza üst düzey matematik öğretmemiz gerekiyor. Türkiye’nin esas problemi bu.

Bu nedenle üniversite sınavında öğrencilerimizin matematik net ortalaması çok düşük. Bu nedenle Pisa, Tımss gibi uluslararası matematik sıralamasında 48 ülke arasında 41. Sıradayız.

ULUSAL VE ULUSLARARASI MATEMATİK YARIŞMALARI

Ülkemizde TÜBİTAK en prestijli yarışma organizasyonu. Yılda 1 kez matematik olimpiyatı düzenliyor. Her öğrenci olimpiyatlara katılabiliyor. Ancak başarılı sayılmak için ilk 50’ye girmeniz gerekiyor. TÜBİTAK dereceye giren ilk 50 kişiyi kampa davet ediyor. Kampta TÜBİTAK profesörleri 15 gün boyunca çocuklara eğitim veriyorlar. Sonra 2. Aşama sınavına giren çocuklardan 20-25 tanesine madalya dağıtılıyor. TÜBİTAK Matematik Milli Takımına giren öğrenciler de bu 50 kişi arasından sınavla seçiliyor. Milli takım 6 öğrenciden oluşuyor ve uluslararası yarışmalarda Türkiye’yi temsil ediyor.

Bir diğer yarışma ise Akdeniz Matematik Olimpiyatları. TÜBİTAK hocalarının olduğu bir üniversite olduğu için Akdeniz Üniversitesi bünyesinde yılda bir kez olimpiyat düzenliyor. Bu da öğrenciler için oldukça önemli.

Uluslararası arenada ise yaklaşık 45 yıldır matematik olimpiyatları (IMO) düzenleniyor. Biz ülke olarak 30 yıldır buna katılıyoruz. Bunun dışında Balkan Matematik Olimpiyatı BMO ve sadece kız öğrencilerin katıldığı EGMO Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı var.

Kaynak: Bülten