Yeni Akçadağ merkezinin planı ortaya çıktı

Meydana gelen 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar alan Malatya’da Çarşı Merkez’de ve ilçelerde çalışmalar sürüyor. Malatya Akçadağ merkezinde de yapılacak olan kentsel dönüşüm projesinin görselleri ortaya çıktı. Akçadağ ilçe merkezinin TOKİ ile Emlak Konut tarafından yapılacağı bilgisi verildi.
Malatya Akçadağ ilçesinin merkez bölgesinde, TOKİ ile Emlak Konut tarafından yapılacak kentsel dönüşüm projesinin plan görselleri ortaya çıktı. İşte Akçadağ merkezde yapılacak olan kentsel dönüşüm projesi planı:
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.