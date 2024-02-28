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Yeni Akçadağ merkezinin planı ortaya çıktı

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Meydana gelen 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar alan Malatya’da Çarşı Merkez’de ve ilçelerde çalışmalar sürüyor. Malatya Akçadağ merkezinde de yapılacak olan kentsel dönüşüm projesinin görselleri ortaya çıktı. Akçadağ ilçe merkezinin TOKİ ile Emlak Konut tarafından yapılacağı bilgisi verildi.

Yeni Akçadağ merkezinin planı ortaya çıktı mask
Yeni Akçadağ merkezinin planı ortaya çıktı
Yeni Akçadağ merkezinin planı ortaya çıktı
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Meydana gelen 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar alan Malatya’da Çarşı Merkez’de ve ilçelerde çalışmalar sürüyor. Malatya Akçadağ merkezinde de yapılacak olan kentsel dönüşüm projesinin görselleri ortaya çıktı. Akçadağ ilçe merkezinin TOKİ ile Emlak Konut tarafından yapılacağı bilgisi verildi.

Yeni Akçadağ merkezinin planı ortaya çıktı

Malatya Akçadağ ilçesinin merkez bölgesinde, TOKİ ile Emlak Konut tarafından yapılacak kentsel dönüşüm projesinin plan görselleri ortaya çıktı. İşte Akçadağ merkezde yapılacak olan kentsel dönüşüm projesi planı:

Yeni Akçadağ merkezinin planı ortaya çıktıYeni Akçadağ merkezinin planı ortaya çıktıYeni Akçadağ merkezinin planı ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
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28 Şub 2024 - 17:25 Malatya- Gündem

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