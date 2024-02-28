28 Şub 2024 - 17:25 - Gündem

Yeni Akçadağ merkezinin planı ortaya çıktı

Meydana gelen 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar alan Malatya’da Çarşı Merkez’de ve ilçelerde çalışmalar sürüyor. Malatya Akçadağ merkezinde de yapılacak olan kentsel dönüşüm projesinin görselleri ortaya çıktı. Akçadağ ilçe merkezinin TOKİ ile Emlak Konut tarafından yapılacağı bilgisi verildi.