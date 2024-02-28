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Türkiye beşik gibi sallanıyor! O il depremle sarsıldı

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AFAD’dan alınan bilgilere göre bugün saat 16.51’de Kars Digor’da yerin 13.5 kilometre altında, 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Türkiye beşik gibi sallanıyor! O il depremle sarsıldı mask
Türkiye beşik gibi sallanıyor! O il depremle sarsıldı
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AFAD’dan alınan bilgilere göre bugün saat 16.51’de Kars Digor’da yerin 13.5 kilometre altında, 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Türkiye beşik gibi sallanıyor! O il depremle sarsıldı

 Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise meydana gelen depremin; Kars’ın Digor ilçesine bağlı Sorkunlu Köyü’nde, yerin 5 kilometre altında 4.0 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.

Türkiye beşik gibi sallanıyor! O il depremle sarsıldı
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28 Şub 2024 - 17:23 Kars- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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