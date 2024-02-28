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Belediye Başkanları ne kadar maaş alıyor?

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31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde 30 büyükşehir belediyesi, 51 il belediyesi, 922 ilçe belediyesi başkanlıkları ile 50 bin 508 muhtarlık için seçim yapılacak. Peki, Belediye Başkanları ne kadar maaş alacak? Özlük hakları ve maaşları  merak ediliyor.

Belediye Başkanları ne kadar maaş alıyor mask
Belediye Başkanları ne kadar maaş alıyor
Belediye Başkanları ne kadar maaş alıyor
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Mart ayının sonunda yapılacak olan yerel seçimlerde, 30 büyükşehir belediyesi, 51 il belediyesi ve 922 ilçe belediyesi başkanlıkları için adaylar yarışacaklar. Belediye başkanlarının maaşları artık kanunla düzenleniyor ve görev yaptıkları yerin nüfusuna göre değişiyor. Maaşları memur maaş zamlarına bağlı olarak 6 ayda bir artıyor.

Belediye Başkanları ne kadar maaş alıyor?

2024 yılında, prim kesintisinden sonraki kazançların 110 bin liraya kadarlık kısmından yüzde 15, 110 bin -230 bin lira arasındaki kısmından yüzde 20, 230 bin – 870 bin lira arasındaki kısmından yüzde 27, 875 bin – 3 milyon lira arasındaki kısmından yüzde 35 oranında gelir vergisi kesilecek.

Belediye Başkanları ne kadar maaş alıyor?

İşte, belediye Başkanı maaşları 2024 yılında şu şekildedir:

Nüfusu 2 milyondan fazla olan iller: 176 bin 735 TL

Nüfusu 1.000.001-2.000.000 arasında olan yerler: 144 bin 300 TL

Nüfusu 500.001-1.000.000 arasında olan yerler: 119 bin 670 TL

Nüfusu 250.001-500.000 arasında olan yerler: 104 bin 453 TL

Nüfusu 100.001-250.000 arasında olan yerler: 89 bin 235 TL

Nüfusu 50.001-100.000 arasında olan yerler: 77 bin 822 TL

Nüfusu 10.001-50.000 arasında: 62 bin 605 TL

Nüfusu 10.000’e kadar olan: 54 bin 996 TL

Nüfusu 50.001’den az olan il merkezi belediyeler: 77 bin 822 TL

Belediye Başkanları ne kadar maaş alıyor?

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MAAŞLARI

Büyükşehir Belediye Başkanları maaşları, görev yaptıkları yerin nüfus yoğunluğu fazla olduğu için daha yüksek. Buna göre, Büyükşehir Belediye Başkanı maaşları şu şekilde:

Aylık ortalama Belediye Başkanı maaşları: 125 bin TL

En yüksek Belediye Başkanı maaşları: 200 bin TL

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28 Şub 2024 - 17:15 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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