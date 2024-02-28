Malatya’da kaç kişi vefat etti?

“87 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Suzan Özbay’ın taziye adresi: Özalper Mahallesi, Yeşilyurt,
75 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Nurettin Teker’in taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Battalgazi,
72 yaşında vefat eden ve Bereket Mahallesi Yazıhan Mezarlığına defnedilen Turan Gür’ün taziye adresi: Bereket Mahallesi, Yazıhan,
85 yaşında vefat eden ve Deregezen Mahallesi Arapgir Mezarlığına defnedilen Abbas Özmen’in taziye adresi: Deregezen Mahallesi, Arapgir,
68 yaşında vefat eden ve Kadiruşağı Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Fatma Gelerli’nin taziye adresi: Kadiruşağı Mahallesi, Yeşilyurt”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.