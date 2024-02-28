- Gündem

Malatya’da kaç kişi vefat etti?

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’da bugün 5 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

Malatya’da kaç kişi vefat etti? mask
ABONE OL Google News Sayfamız

“87 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Suzan Özbay’ın taziye adresi: Özalper Mahallesi, Yeşilyurt,

75 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Nurettin Teker’in taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Battalgazi,

72 yaşında vefat eden ve Bereket Mahallesi Yazıhan Mezarlığına defnedilen Turan Gür’ün taziye adresi: Bereket Mahallesi, Yazıhan,

85 yaşında vefat eden ve Deregezen Mahallesi Arapgir Mezarlığına defnedilen Abbas Özmen’in taziye adresi: Deregezen Mahallesi, Arapgir,

68 yaşında vefat eden ve Kadiruşağı Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Fatma Gelerli’nin taziye adresi: Kadiruşağı Mahallesi, Yeşilyurt”

 
# malatya, malatya haber, malatya son dakika, son dakika, son dakika malatya, son dakika malatya haberleri, Busabah malatya

28 Şub 2024 - 17:09 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL