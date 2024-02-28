Saadet Partisi adaylarından BUSABAH’a ziyaret

Saadet Partisi Malatya İl Başkanlığının Yeşilyurt, Battalgazi ve Hekimhan Belediye Başkan Adayları BUSABAH gazetesini ziyaret etti. 31 Mart Yerel Seçimleri yaklaşırken gerçekleştirdiği ziyaretlerde önemli açıklamalarda bulunan adaylar projeleri hakkında da bilgi verdiler.

Seçildikleri takdirde ilk icraatlarının mevcut zihniyeti değiştirmek olduğunu söyleyen Saadet Partisi Battalgazi Belediye Başkan Adayı Mikail Polat, “Biz şahıslarla uğraşmayacağız. Seçildiğimiz takdirde ilk icraatımız bu zihniyeti değiştirmek olacak. 1 Nisan sabahında israf zihniyetini değiştireceğiz. Çünkü bu zihniyetle hizmet gelmiyor, hepimiz yaşadık ve gördük. Bir yıldır da bunu kat kat fazlasıyla yaşıyoruz. Bu tezgâh bozuk, bozuk tezgâhtan doğru ürün çıkmıyor. Kimi getirirseniz getirin. Adaylardan hiçbiri de bu tezgâhı veya bu zihniyeti değiştirmeye talip değil. Bu zihniyet devam ettiği müddetçe kim gelirse gelsin hiçbir önemi yok çünkü ayni zihniyet üzerinden devam edeceksiniz” şeklinde konuştu.

“BELEDİYE SADECE HİZMET İÇİN OLACAK”

Daha önce İsviçre Zürih’te 20 yıla yakın belediyede peyzaj ve çevre düzenlemesi ile ilgili çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Saadet Partisi Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Cumali Akça ise, “Hakikaten Malatya’nın, Yeşilyurt’un bilgi, birikim ve tecrübeye ihtiyacı var. İsviçre’de edinmiş olduğumuz tecrübeyi, belediyecilikteki tecrübeyi ilçeme ve ilime yansıtmak istiyorum v e hayallerimizle beraber bunu birleştirip inşallah Yeşilyurt’umuzu kısa bir sürede ayağa kaldırmak istiyoruz. Bunu da yaparken de Yeşilyurt’umuzdaki bütün dinamikleri ayağa kaldıracağız. Ortak bir yönetim şekli oluşturacağız. ‘Biz yaptık, oldu’ zihniyeti bitecek. Herkes taşın altına elini koyacak. Belediye hiçbir zaman bir partinin belediyesi olmayacak. Belediye sadece hizmet için olacak. Çünkü Avrupa’da böyle niye bizde olmasın?” ifadelerine yer verdi.

“HEKİMHAN’DA HİZMET YAPARAK MALATYA’MIZA HİZMET SUNACAĞIZ”

Hekimhan’ın unutulan ve ihmal edilen bir ilçe olduğunu kaydeden Saadet Partisi Hekimhan Belediye Başkan Adayı Yusuf Gediktaş, “Ben Hekimhanlı olduğum gibi bizzat il başkanımıza Hekimhan’a aday olmayı istediğimi ifade ettim. Şu an Yeşilyurt, Battalgazi ve Malatya merkezde deprem konuşuluyor. Çünkü depremde ağır hasar alan bir Malatya var. Fakat Hekimhan Malatya’mızın unutulan ya da ihmal edilen bir ilçesi. Özellikle tarıma ve hayvancılığa elverişli mükemmel bir coğrafi yapısı var. Bunu canlandırmak ve harekete geçirmek için bizim AR-GE çalışmalarımız oldu, güzel projelerimiz var inşallah Hekimhan’da seçildiğimiz takdirde ayrım gözetmeden hep birlikte Hekimhan’da hizmet yaparak Malatya’mıza hizmet sunacağız” açıklamasında bulundu.