Malatya’da o projeler 2024 yatırım programına alındı

Malatya AK Parti Milletvekili Abdurrahman Babacan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile bir araya geldi. İlk gündem olarak Malatya’nın psikososyal bakımdan durumunun görüşüldüğünü, ikinci olarak da Yeşilyurt’a yapılacak olan “Sosyal Hizmet Kampüsü” yatırımının görüşüldüğünü bildiren Babacan, “Bu yapılar, 2024 yatırım programına alındı” diyerek bildirdi.

Yeşilyurt Yakınca’da yapılacak Sosyal Hizmet Kampüsü’nün içerisinde huzurevi ve rehabilitasyon merkezi, Malatya Yeşilyurt Sosyal Hizmet Merkezi Binası ve Kadın Konukevi olacak.

İLK GÜNDEM MALATYA’NIN PSİKOLOJİK DURUMU OLDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Malatya AK Parti Milletvekili Abdurrahman Babacan arasında konuşulan ilk konu Malatya’nın psikolojik durumu hakkında oldu. Babacan, “İlk gündemimiz; deprem sonrası şehrin psikososyal bakımdan desteklenmesiydi. Bir yıllık karneyi rakamlarıyla konuştuk. Şehrin genel psikolojik durumunu ‘Nasıl daha hızlı normalleştirebiliriz? İzlediğimiz yöntemi nasıl daha etkin kılarız?’ konularını konuştuk. Burada önümüzdeki süreçte yerel yönetimleri daha fazla devreye sokarak etkinliği artırma yoluna gideceğiz. Çünkü biliyoruz ki insanların psikolojisi, şehrin toparlanmasında temel aşama” dedi.

SOSYAL HİZMET KAMPÜSÜ’NDE 3 YAPI BULUNACAK

Yapılacak yatırımlar konusunda bilgi veren Babacan, “Bu yapılar, 2024 yatırım programına alındı” diyerek şu bilgileri paylaştı:

“Yeşilyurt Yakınca'da tek bir ada içerisinde, bütüncül bir Sosyal Hizmet Kampüsü olarak niteleyeceğimiz çok önemli bir yatırım süreci başlıyor. Bu kampüsün içinde 3 yapı olacak:

1-Malatya Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi. 150 yataklı, toplam 3 bin metrekare taban alanı ve 12 bin metrekare kapalı alan olarak planlanıyor.

2-Malatya Yeşilyurt Sosyal Hizmet Merkezi Binası. bin metrekare oturum alanı, 3 bin metrekare kapalı alan olarak planlanıyor.

3-Malatya Kadın Konukevi Binası bin 200 metrekare oturum alanı, 3 bin metrekare kapalı alan olarak planlanıyor”

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI OKULLARINA DA DESTEK VERİLECEK

Yapılacak olan yatırımlar hakkında bilgi veren Babacan üçüncü gündem maddesini de açıklayarak, “Şimdi üçünün birden ihalelerinin en kısa sürede yapılıp inşaatlara başlanmasını bakanımızla konuştuk. İhalelere yakında çıkılacak. Deprem bölgesine has uygulanan; okul öncesi eğitim için Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullara verilen desteğin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki okullara da yansıtılması, üçüncü başlığımızdı. Seçimden sonra bu konuda da bir değişiklik yaşanacak. Sayın bakanımıza samimi ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.