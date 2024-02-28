“Malatya deprem bölgesinde en az desteği alan ildir”

Yıldırım, “AK Partililer, 1 yıldır neden çarşı projelerini hazırlayıp Malatyalılara sunamıyor? Daha Malatya’da enkazı kaldıramadılar. Madem merkezi hükümet şartsa, neden 1 yılda Malatya’da ancak 5 bin 140 konutun kurasını çekebildiniz. Hani nerede merkezi hükümetin desteği? Malatya deprem bölgesinde en az desteği ve katkıyı alan ildir” şeklinde konuştu.

“YENİDEN REFAH PARTİSİ DIŞINDA PROJELERİNİ KAMUOYU İLE PAYLAŞAN PARTİ YOKTUR”

Konteynerlerde hizmet veren esnafları ziyaret eden Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım,

“Malatyalı hemşehrilerim sandığa giderken Cumhurbaşkanlığı için değil, belediye başkanlığı için. Belediye Meclis üyeleri için oy kullanacak. Şu anda Yeniden Refah Partisi dışında projelerini kamuoyu ile paylaşan parti yoktur. Sayın Veli Ağbaba, ‘Sosyal yardımları 5 katına çıkartacağız’ diyor. Biz ise, ‘Milletimizi sosyal yardımlardan kurtaracağız.’ diyoruz. AK Parti’nin tek rakibi Yeniden Refah Partisi’dir. Milletimiz Malatya’nın hayrına bir değişim yapmalı. AK Parti yoruldu, artık değişmeleri gerekiyor”

ifadelerini kaydetti.

“DEPREMİN ÜZERİNDEN 1 YIL GEÇTİ MALATYALILAR HALEN ÇİLE ÇEKİYOR”

Depremin üzerinden bir yıl sonrasında Malatyalıların hala çile çektiğini, CİMER’e en fazla sorun ve şikâyet bildiren iller arasında Malatya’nın birinci olduğunu söyleyen Yıldırım konuşmasının devamında şu şekilde konuştu:

“AK Partililer, ‘Depremin yaralarını sarmak için merkezi hükümetin desteği şart’ diyorlar. Malatyalılar; 20 yıldır merkezi hükümet olan AK Parti’yi destekliyor, ama 20 yılda geldiği nokta bir enkaz şehir. Depremin üzerinden 1 yıl geçti, Malatyalılar halen çile çekiyor, soğukta halen üşüyor, Malatya halen enkaz şehir halinde. ‘Depremin yaralarını sarmak için merkezi hükümetin desteği şart’ diyen AK Partililer, 1 yıldır neden çarşı projelerini hazırlayıp Malatyalılara sunamıyor? Daha Malatya’da enkazı kaldıramadılar. Madem merkezi hükümet şartsa, neden 1 yılda Malatya’da ancak yapılacak konutların yüzde 7’si olan 5 bin 140 konutun kurasını çekebildiniz. Hani nerede merkezi hükümetin desteği? Malatya deprem bölgesinde en az desteği ve katkıyı alan ildir. Biz konteynerleri gezerken, sokakta esnafımızla konuşurken, evini kaybeden hemşehrilerimizle dertleşirken merkezi hükümeti hiç göremedik. ‘Depremin yaralarını sarmak için merkezi hükümetin desteği şart’ diyenlere sormak istiyorum; CİMER’e en fazla sorun ve şikâyet bildiren iller arasında birinci olan Malatya’nın bu tablosu sizi hiç mi utandırmıyor?”

Kaynak: BÜLTEN