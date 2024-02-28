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Prof. Dr. Naci Görür o ili uyardı

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Çanakkale'de son günlerde meydana gelen depremler, bölgede endişe yaratmış durumda. Prof. Dr. Naci Görür, depremlerin ardından bölgede bir stres birikimi olduğunu belirtti. Yer Bilimci Görür, "Daha önceki depremlerle birlikte bu depremler, bölgedeki stres birikiminin belirtileri olarak yorumlanmalıdır" dedi.

Prof. Dr. Naci Görür o ili uyardı mask
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Çanakkale'de son günlerde meydana gelen depremler, bölgede endişe yaratmış durumda. Prof. Dr. Naci Görür, depremlerin ardından bölgede bir stres birikimi olduğunu belirtti. Yer Bilimci Görür, "Daha önceki depremlerle birlikte bu depremler, bölgedeki stres birikiminin belirtileri olarak yorumlanmalıdır" dedi.

Çanakkale Valiliği, depremler sonrasında bölgede herhangi bir olumsuz durumun olmadığını açıklarken, Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından depremleri değerlendirdi. Görür, diri fay haritasında yüzeyde fay olmadığını söyledi ve "Muhtemelen bu yörede yüzey kırığı oluşturacak kadar bir deprem olmadı veya kırık (fay) tespit edilemedi. Bu depremler bölgedeki stres birikiminin belirtileri olarak yorumlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Çanakkale'de dün saat 16.09'da 4.6, 22.58'de de 3.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Bu depremler, bölgede endişe yaratırken, uzmanlar, vatandaşların dikkatli olması ve gerekli önlemleri alması gerektiğini vurguluyor.

 

Kaynak: Haber Merkezi

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28 Şub 2024 - 15:52 - Gündem

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