Prof. Dr. Naci Görür o ili uyardı

Çanakkale'de son günlerde meydana gelen depremler, bölgede endişe yaratmış durumda. Prof. Dr. Naci Görür, depremlerin ardından bölgede bir stres birikimi olduğunu belirtti. Yer Bilimci Görür, "Daha önceki depremlerle birlikte bu depremler, bölgedeki stres birikiminin belirtileri olarak yorumlanmalıdır" dedi.
Çanakkale Valiliği, depremler sonrasında bölgede herhangi bir olumsuz durumun olmadığını açıklarken, Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından depremleri değerlendirdi. Görür, diri fay haritasında yüzeyde fay olmadığını söyledi ve "Muhtemelen bu yörede yüzey kırığı oluşturacak kadar bir deprem olmadı veya kırık (fay) tespit edilemedi. Bu depremler bölgedeki stres birikiminin belirtileri olarak yorumlanmalıdır" ifadelerini kullandı.
Çanakkale'de dün saat 16.09'da 4.6, 22.58'de de 3.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Bu depremler, bölgede endişe yaratırken, uzmanlar, vatandaşların dikkatli olması ve gerekli önlemleri alması gerektiğini vurguluyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.