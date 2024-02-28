Malatya Kent Konseyinden “Emanet” Programı

Malatya Kent Konseyi Toplantı Salonu’nda gerçekleşen programa Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, Eyüp Sultan Camii İmam Hatibi Talha Tuğrulca ve Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri katıldı.

“EMANETİN NE ANLAMA GELDİĞİ KONUSUNDA FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTEDİK”

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, “Günümüzde emanet konusu oldukça önemli, bunu hatırlatmak ve önemini anlatmak için bir araya geldik. Emanetin ne anlama geldiği konusunda farkındalık oluşturmak istedik. Katılım gösteren herkese teşekkür ederiz” dedi.

“BÜTÜN İMKÂN VE NİMETLER BİZLERE BİRER EMANETTİR”

En büyük emanetin bizlere verilen hayat olduğunu söyleyen Eyüp Sultan Camii İmam Hatibi Talha Tuğrulca, “Emanete riayet etmek gerekir. Eşler birbirine emanettir. Çocuklarımız evlatlarımız bizlere emanettir. Yaşadığımız dünya, kâinat bizlere emanettir. Hayat, dostluklar ve çevremiz bizlere birer emanettir. Allah’ın bizlere vermiş olduğu bütün imkân ve nimetler bizlere birer emanettir” dedi.

‘Emanet’ konulu program katılımcıların emanet konusunda yaşadıkları konular ile ilgili soru-cevap ile son buldu.

Kaynak: BÜLTEN