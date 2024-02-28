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“Önümüzdeki yıl tüm konutların teslim edilmesi bekleniyor”

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AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, Tecde Mahallesi’nde düzenlenen mahalle toplantısına katıldı. Vatandaşlarla buluşan Sami Er, depremle birlikte büyük hasar alan Malatya’yı eskisinden daha güçlü bir şekilde ayağa kaldırmak için Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyesi ile uyum içerisinde gayret göstereceklerini ifade etti.

“Önümüzdeki yıl tüm konutların teslim edilmesi bekleniyor” mask
“Önümüzdeki yıl tüm konutların teslim edilmesi bekleniyor”
“Önümüzdeki yıl tüm konutların teslim edilmesi bekleniyor”
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Malatya’nın 6 Şubat 2023’te yaşanan depremlerden yıkım bakımından en çok zarar gören ikinci il olduğunu ifade eden AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, bunun en büyük sebebinin de yanlış bazı bölgelerin yanlış şekilde imara açılmasının neden olduğunu söyledi.

“Önümüzdeki yıl tüm konutların teslim edilmesi bekleniyor”

“İSTERSE 20-30 KAT OLSUN BİR PROBLEM OLMUYOR”

Tecde’de vatandaşlarla buluşan Sami Er, imara açılan alanlarda zemin problemi başta olmak üzere binaların tekniğine göre yapılmamış olmasının da bu yıkımları beraberinde getirdiğini ifade ederek, “Dünyanın birçok yerinde tekniğine uygun, zemin etüdü uygun binalar yapılıyor. İsterse 20-30 kat olsun bir problem olmuyor. Ama bizde maalesef böyle bir afette çok büyük kayıplarımız oldu” dedi.

“Önümüzdeki yıl tüm konutların teslim edilmesi bekleniyor”

ÖNÜMÜZDEKİ YIL KONUTLARIN TESLİMİ PLANLANIYOR

Yaşanan bu büyük afetin hemen ardından devletin tüm kurumları ile vatandaşların yaralarını sarmak adına sahada olduğunu ifade eden Sami Er, kalıcı konut ve işyerlerinin yapımının devam ettiğini ve önümüzdeki yıl tüm hak sahiplerinin konutlarını teslim edilmesinin planlandığını söyledi. Göreve geldiklerinde Malatya’da tüm hak sahiplerinin ev ve işyerlerine erişinceye kadar durmayacaklarını ifade eden Sami Er, fazla konut üretimi ile dar gelirli gruplar ve kiracılar içinde projeler geliştireceklerini belirtti.

“Önümüzdeki yıl tüm konutların teslim edilmesi bekleniyor”

Konuşmaların ardından Büyükşehir Adayı Sami Er ve Yeşilyurt Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, mahallelinin özellikle imar ve yerinde dönüşüm konuları ile ilgili sorularını cevapladı.

 

Kaynak: BÜLTEN

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28 Şub 2024 - 15:44 Malatya- Siyaset

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