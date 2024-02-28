Malatyalılar çok şikayetçi İşte Malatya’nın CİMER puanı

6 Şubat depremlerinin ardından 2023 yılı içerisinde CİMER’e en çok şikayet yapılan il olan Malatya’da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından CİMER eğitim semineri gerçekleştirildi. Malatya Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen seminere Malatya İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim Halil Kılıç, CİMER Eğitim Uzmanı Hatice Demirci, STK’lar, ilçe ve yerel yönetim temsicileri ve kamu kurumu personelleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan program video gösterimi ve konuşmalarla devam etti.

“EN BÜYÜK KAMU İLETİŞİM PLATFORMU OLMUŞTUR”

Açılış konuşmasını yapan Malatya İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim Halil Kılıç, program hakkında bilgi vererek,

“Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından ilimize gelerek sizlerin kafalarındaki soru işaretlerini gidermek, günlük uygulamalardaki bazı sıkıntıları gidermek için İletişim Başkanlığından uzmanlarımız burada sunumlar yapacaklar. Ayrıca il merkezi, ilçelerimiz, yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluş temcilerini de tekrar hoş geldiniz diyorum. CİMER portalının daha etkin ve verimli kullanılması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, görev ve sorumluluklar konusunda CİMER koordinatörü, cevap onay yetkilisi ve kullanıcılarını bilgilendirmek amacıyla buradayız. Motivasyon ve birliktelik açısından verdiğimiz bu hizmet içi eğitim seminerleri ile beraber yapılacak olan çalışmaların daha verimli hale geleceğini düşünüyor ve bütün personellerimiz için faydalı bir seminer olmasını temenni ediyorum. Hiç kuşku yok ki bugün CİMER sistemi millet ve devlet arasında güçlü iletişim köprüsünün kurulmasında, vatandaşlarımızın talep, ihbar ve şikâyetçilerini doğrudan Cumhurbaşkanlığına iletebilmesinde dünyanın en büyük kamu iletişim platformu olmuştur. Bu sebeple vatandaşlar CİMER’i sadece şikâyet yeri olarak değil yönetime katılmanın bir aracı olarak görmekte ve bizlerde ona göre hareket etmekteyiz. Bizler sizlerle beraber temel görevimiz CİMER’in geliştirilmesi amacıyla günümüz teknolojik imkânlarından da istifade ederek nitelik ve hızlı bir şekilde dilekçe ve bilgi edinme haklarının kullanılmasını sağlamak, katılımcı, şeffaf, çoğulcu bir kamu yönetim anlayışını Türk idari yapısına nüfus etmesini sağlamaktır”

şeklinde konuştu.

“HİÇBİRİMİZİN İŞİ KOLAY DEĞİL”

Gerçekleştirilen seminerle ve hizmet standartlarındaki kaliteyi artırmayı hedeflediklerini dile getiren Kılıç,

“Bu amaç doğrultusunda hizmet veren Malatya CİMER 6 Şubat 2023’de meydana gelen depremler sonrasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı verilerine göre nüfusa oranla en çok başvuru alan illerden arasında ilk sırada yer almaktadır. Yani hiçbirimizin işi kolay değil. Gerçekleştirdiğimiz bu bilgilendirme seminerinin sonunda umuyorum ki çalışmalarımız daha da hız kazanarak devam edecek ve hizmet standartlarında kaliteyi artırarak vatandaşlarımızın sorun ve taleplerini daha hızlı ve etkin bir şekilde çözüme kavuşturacağız. Bu eğitim semineri birçok yönden ilimiz açısından ve sizlerin yaptığı iş açısından faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Bu açıdan seminerimizin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor ve seminerimize destek veren Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığına tüm çalışma arkadaşlarıma ve katılım sağlayan CİMER ailesine teşekkür ediyorum”

ifadelerine yer verdi.

Malatya İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim Halil Kılıç’ın ardından söz alan CİMER Eğitim Uzmanı Hatice Demirci ise CİMER hakkında bir tanıtım sunumunu yaparak Malatya ile ilgili verileri sıraladı.

“2.4 OLDUĞUNU GÖRMEKTEYİZ”

2023 yılı içerisinde Malatya’dan CİMER’e 283 bin 33 başvuru yapıldığını söyleyen Demirci,

“Başvuru istatistiğine bakacak olursak 2023 yılı içerisinde Malatya ilinden yapılan 283 bin 33 başvurunun olduğunu görmekteyiz. Bu başvurularda cevaplama sayısı 156 bin 211. Bu aradaki fark bu ilden yapılmış ama farklı bir kuruma farklı bakanlıklara dağılmış başvuruların cevaplanma oranını göremiyoruz. Tür olarak değerlendirildiğinde yüzde 46’lık oranla deprem acil konusuna ilişkin başvurularımız ön plana çıkmakta. Devamında yüzde 29’luk oranda şikâyet ve yüzde 20’lik oranda da istek başvurusu tür olarak karşımıza çıkmakta. 5 üzerinden yapılan Malatya ili memnuniyet puanının 2.4 olduğunu görmekteyiz. Bu vatandaş memnuniyet puanı ama tabi buradaki memnuniyet puanı biraz da o kuruma gelen başvuru yoğunluğuna göre aslında değerlendiriliyor aynı zamanda tabi vatandaşımızın bu ankete katılıp katılmaması ile de değerlendiriliyor. Yakın zamanda bu memnuniyet puanları ile ilgili olarak da başkanlığımızın bir çalışması olacak”

diye konuştu.

“İLK 3 KONU OLARAK KARŞIMIZA ÇIKMAKTADIR”

Malatya’da CİMER’e en çok başvuru yapılan ilçenin Yeşilyurt olduğunu kaydeden Demirci,

“En çok başvuru yapılan ilk 10 konuya baktığımız acil deprem konusunun ön planda olduğunu görüyoruz. 65 bin 591 başvuru, bunun devamında CİMER Başvuru işlemleri, sosyal hizmetler konusu, kamu-özel sektör çalışanları konusu, yükseköğretim-okul öncesi-ilk ve orta öğretim konusu, mali hizmetler, telekominikasyon, sosyal güvenlik, elektrik-su-doğalgaz konuları ilk 10 konu arasında yer almaktadır. Cinsiyete göre yapılan ilk başvuru konusunu değerlendirecek olursak burada da yine deprem konusu erkek ve kadın başvurularında ilk sıralarda yer almakta. Eğitim durumuna göre ilk 3 başvuru konusunu değerlendirecek olursak yine ilköğretim-lisans ve lisede deprem konusunun ilk sırada olduğunu görüyoruz. Daha sonra başvuru akıbet ve sosyal yardımlar ilköğretimler için, lisanslarda başvuru akıbeti deprem destek ödemeleri, lise mezunlarında da yine başvuru akıbet ve deprem destek ödemelerinin ilk 3 konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Başvuruların işlem gördüğü ilk 10 alt birime bakacak olursak Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün ilk sırada olduğunu görüyoruz. Malatya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü 2’nci sırada. Devamında da Battalgazi Kaymakamlığı, Yeşilyurt Kaymakamlığı, Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, Malatya İl Sağlık Müdürlüğü, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Akçadağ Kaymakamlığının ilk 10 birim olarak en çok başvuru sevk edilen birimler olarak görmekteyiz. En çok başvuru yapılan ilk 10 ilçeye bakacak olursak Yeşilyurt, Battalgazi, Doğanşehir, Akçadağ, Darende, Yazıhan, Hekimhan, Pütürge, Kuluncak ve Arguvan’ı ilk 10 sırada görmekteyiz”

söyleminde bulundu.

“AYNI ZAMANDA TEŞEKKÜRLERİNİ DE İLETİYORLAR”

Vatandaşların CİMER’e aynı zamanda teşekkürlerini de ilettiğini kaydeden Demirci,

“Vatandaşlarımız CİMER’e sadece şikâyet ve isteklerini yazmıyor aynı zamanda teşekkürlerini de iletiyorlar. Bu teşekkürleri de hem hazırlamış olduğumuz kurumsal takip bülteni raporlarımızda hem de iletişim başkanlığımızın sayfasında paylaşmaktayız. Birkaç örnek vermek istiyorum; ‘6 Şubat depremleri kapsamında zarar gören evim için verdiğiniz destek ve yardımlar için teşekkür ederim. Başta tüm depremzedeler ve halka verdiğiniz destekler için devletimize teşekkür ediyorum, saygılarımı arz ederim’ demiş bir vatandaşımız. Bir başka vatandaşımız ‘Malatya Darende, Balaban Çarşı Camii’nde görev yapmaktayım. Görev yaparken hassas olduğum cami ve çevre temizliği hassasiyetime destek olduğu, devletin ve Darende Belediyesinin her türlü imkânlarını kullanarak destek veren Temizlik İşleri Müdürü Suzi Akyıldız beyefendiye teşekkür ediyorum’ demiş. Biz başvuruları da yine ilgili kurumlara iletiyoruz”

açıklamasında bulundu.