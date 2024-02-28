“Malatya Türkiye ortalamasının altında bir şehir haline geldi”

31 Mart’ta yetki aldıklarında Malatya’yı tarımda en çok gerileyen illerden biri olmaktan kurtararak bir tarım ve sanayi şehrine dönüştüreceklerini ifade eden Prof. Dr. Gezer, “Projelerimiz hazır. Burada sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan bir süreç var. Şehrimizin en ücra köşelerine kadar meyve ve sebzenin ulaştırılması konusunda önemli bir misyon önemli bir görev ifade ediyorlar” dedi.

“TARIMSAL POTANSİYELİ EN YÜKSEK ŞEHİRLERDEN BİRİSİ MALATYA”

Malatya’nın tarım potansiyelinden bahseden Gezer, “Malatya tarımsal potansiyeli oldukça yüksek bir şehir. Ülkemizde tarımsal potansiyeli en yüksek şehirlerden birisi Malatya. Hem arazisi Türkiye ortalaması üzerinde hem de sulanabilir arazisi Türkiye ortalamasının 2 katından fazla. Fakat Malatya hem hayvancılık anlamında hem de tarım alanında Türkiye ortalamasının altında bir şehir haline geldi maalesef” dedi.

“MALATYA'NIN DEĞERLENDİRİLMEYEN TEK BİR ARAZİSİNİN KALMAMASI GEREKİYOR”

Son yıllarda Malatya’nın her alanda iyiye gitmediğini de dile getiren Gezer, özellikle tarım alanında kentin geride kaldığını ifade etti. Malatya’nın meyve ve sebzecilik alanında çok daha büyük bir potansiyelin bulunduğuna dikkat çeken Gezer, “Malatya'nın biliyorsunuz kayısıda Türkiye'de ve dünyada çok farklı bir yeri var. Sadece kayısı değil diğer meyvelerde de ciddi bir potansiyeli var. Sebzede de potansiyeli var ve bu potansiyelinin artırılması gerekiyor. Malatya'nın ekilmeyen değerlendirilmeyen tek bir dekar arazisinin kalmaması gerekiyor. Buraların bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

“NELER YAPILMASI GEREKTİĞİNE DAİR BİR YOL HARİTAMIZ VAR”

Malatya'nın sebze-meyve halinin bölgeye hitap eden önemli bir lojistik merkezlerinden birine dönüşmesi gerektiğini de dile getiren Prof. Dr. İbrahim Gezer, “Bunun için de bazı projelerimiz var. Yıllardır Malatya'yı çalışan bir hemşehriniz olarak tarımda, sanayide, kentleşmede altyapı ve ulaşımda hatta eğitimden, sanata ve kültürde neler yapılması gerektiğine dair bir yol haritamız var. Eğer 31 Mart'ta yetki aldığımızda bütün bu alanlarda topyekûn bir seferberlik başlatacak ve şehrimizi kısa sürede 1-2 yıl içerisinde ayağa kaldırıp 5 yıl içerisinde de bölgesinin cazibe merkezi, sürükleyici aktörü ve lokomotif gücü haline getireceğiz inşallah” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Prof. Dr. İbrahim Gezer daha sonra Oto Galericiler Sitesini de ziyaret ederek esnaflar ile buluştu. Galerici esnafı ile sohbet eden Gezer, Malatya ekonomisini ayağa kaldıracak projelerden bahsederken, “Bütün esnaflarımıza güleryüz, katılım ve misafirperverlikleri için teşekkür ederim” dedi.